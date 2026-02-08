La avenida Pedro Romero sigue su transformación: obras viales ya llegaron al Cuartelillo de Olaya

Se intervienen puntos críticos en el sector El Progreso, mejorando el acceso a servicios de salud y educación, con una longitud de 10 kilómetros

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa cumpliendo con la recuperación de la malla vial de Cartagena. A través del programa Vías para la Felicidad, bajo la ejecución de la Secretaría de Infraestructura Distrital, avanzan los trabajos de rehabilitación en la avenida Pedro Romero, una de las vías más importantes de la ciudad, al conectar la carretera La Cordialidad con sectores céntricos como Bazurto y La Esperanza.

“Junto a la Pedro de Heredia, El Consulado y la transversal 54, la avenida Pedro Romero es una de las arterias viales que conectan a Cartagena de sur a norte. Fueron muchos años de cráteres y abandonos que sufrieron miles de carros y motos que transitan a diario por esta vía; por ello priorizamos su recuperación, en aras de dignificar a tantos barrios que adolecen de soluciones y para eso es que estamos llamados los gobernantes”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Cabe recordar que el pronto excelente estado de la avenida Pedro Romero beneficiará y mejorará la calidad de vida de muchos barrios importantes como Olaya Herrera, Trece de Junio, Fredonia, La Candelaria, Alcibia, entre otros.

Actualmente, las labores se concentran en el sector El Progreso, específicamente antes del denominado Cuartelillo de Olaya, frente al colegio Hijos de María y al CAP de la zona, avanzando hacia la intersección en “Y” que conduce al mercado de Bazurto.

Esta intervención permite recuperar uno de los puntos más críticos de la vía, históricamente afectado por problemas de drenaje, deterioro de las losas y dificultades de acceso, especialmente para ambulancias, peatones y usuarios del transporte público.

En este frente de obra se adelanta la demolición de losas en mal estado, el retiro de material sobresaturado y la adecuación de una nueva estructura vial mediante el ajuste de niveles. La intervención incorpora una base de material triturado de alta calidad y capas de zahorra debidamente compactadas, sobre las cuales se funde concreto rígido de 25 centímetros de espesor, acelerado a tres días, lo que garantiza una mayor capacidad portante y durabilidad frente al tránsito pesado.

De manera complementaria, el proyecto contempla la recuperación de andenes, la limpieza integral del sector y la instalación de elementos de drenaje, con el objetivo de mejorar el acceso y la seguridad tanto para los estudiantes del colegio como para los pacientes que acuden al área de urgencias de la clínica.

En materia de movilidad, durante la ejecución de los trabajos se habilita un solo carril en sentido hacia el Centro, mientras que los vehículos que se desplazan desde el Centro hacia la Terminal son desviados por rutas alternas.

El frente actualmente intervenido comprende cerca de 750 metros cuadrados de losa, equivalentes a aproximadamente 200 metros lineales, sumando ambos carriles.

Desde diciembre, las obras ejecutadas en la avenida Pedro Romero ya alcanzan alrededor de 5.600 metros cuadrados de vía rehabilitada, cifra que seguirá incrementándose con nuevas intervenciones definidas en obra, priorizando los puntos con mayores afectaciones para la ciudadanía.

Cabe recordar que la avenida Pedro Romero tiene una longitud de 10 kilómetros, desde la glorieta de La Esperanza en el sector de Bazurto hasta la conexión con La Cordialidad, sobre el canal Calicanto y cerca del Motel Indiana.