Ibagué

Ibagué será sede de la ‘Billie Jean King Cup’

El certamen reunirá a 50 tenistas de ocho países a partir del próximo 8 de abril en el Complejo de Raquetas del Parque Deportivo.

Ibagué será sede de la ‘Billie Jean King Cup’

Julio Montiel

Ibagué

Ibagué se consolida como la capital del deporte colombiano por la organización de eventos y su buena infraestructura; por tal razón, la alcaldesa Johana Aranda anunció que la ‘Billie Jean King Cup’ se hará en el Complejo de Raquetas.

Desde la Federación Internacional de Tenis, ITF, y la Federación Colombiana de Tenis, se ratificó que la confrontación del ´Grupo I Zona Americana’ reunirá a deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia.

“Nos llena de emoción escuchar como desde las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad, no solo en escenarios, también en hoteles, movilidad, centros comerciales y calidad humana de los ciudadanos”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.

El torneo se llevará a cabo bajo el formato de rounds y se jugarán dos partidos de sencillos y uno de dobles, los dos primeros ascenderán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad