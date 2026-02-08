Ibagué será sede de la ‘Billie Jean King Cup’

Ibagué

Ibagué se consolida como la capital del deporte colombiano por la organización de eventos y su buena infraestructura; por tal razón, la alcaldesa Johana Aranda anunció que la ‘Billie Jean King Cup’ se hará en el Complejo de Raquetas.

Desde la Federación Internacional de Tenis, ITF, y la Federación Colombiana de Tenis, se ratificó que la confrontación del ´Grupo I Zona Americana’ reunirá a deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia.

“Nos llena de emoción escuchar como desde las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad, no solo en escenarios, también en hoteles, movilidad, centros comerciales y calidad humana de los ciudadanos”, dijo la alcaldesa Johana Aranda.

El torneo se llevará a cabo bajo el formato de rounds y se jugarán dos partidos de sencillos y uno de dobles, los dos primeros ascenderán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.