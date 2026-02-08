Excarcelan a Perkins Rocha, abogado venezolano detenido desde agosto de 2024

La liberación de Rocha fue dada a conocer a través de redes sociales por su esposa, María Constanza Cipriani, quien aseguró que, aunque el abogado ya se encuentra fuera de prisión, la familia y su entorno continúan exigiendo su libertad plena. No se han precisado oficialmente las condiciones impuestas por las autoridades venezolanas para su excarcelación.

Contexto del caso

Rocha fue uno de los críticos más visibles del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo controlado por el chavismo, al cuestionar la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024 sin la publicación de los resultados detallados. También rechazó la validación de esos comicios por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al sostener que el proceso de convalidación no está contemplado en la legislación venezolana y carece de legitimidad jurídica.

Su detención se produjo en agosto de 2024, en medio de la crisis política desatada tras las denuncias de fraude presentadas por la oposición. Un mes después, el fiscal general Tarek William Saab lo vinculó, junto a otros dirigentes opositores, con la difusión del “83,5 %” de las actas electorales recopiladas por la PUD, documentos que el oficialismo calificó como falsos y que la oposición presentó como prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.

La excarcelación de Perkins Rocha se enmarca en un proceso de liberaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Según la ONG Foro Penal, hasta la tarde de este domingo se habían confirmado 11 excarcelaciones, aunque la organización continúa verificando otros casos.