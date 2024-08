Esposa del asesor Perkins Rocha exige su liberación: “nunca ha sido activista político”

Este martes 27 de agosto, la líder opositora María Corina Machado denunció la detención de Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acusando al régimen de Nicolás Maduro de su “secuestro”.

De acuerdo con la información suministrada por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), en horas de la mañana “sujetos no identificados se llevaron a la fuerza” a Rocha, que también fue testigo del bloque opositor ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones del pasado 28 de julio.

En entrevista con 10AM Hoy por Hoy, María Costanza Cipriani, esposa del abogado Rocha, manifestó que no sabe nada de su paradero desde ayer a las 11:05 de la mañana y agregó que fue víctima de un allanamiento a su residencia sin orden judicial:

“A esa hora tuvimos una última comunicación por mensaje de texto. No sé nada, me enteré al igual que ustedes de su secuestro, por las redes sociales. Me enteré al igual que ustedes del allanamiento de mi casa porque me lo dijeron los vecinos, inmediatamente lo puse en las redes y hoy no he podido tener acceso a mi apartamento. No tengo ninguna información oficial del sitio de reclusión de mi esposo”.

Noticia en desarrollo