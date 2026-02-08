En el Tolima se lanzará plan piloto nacional contra la minería ilegal

Tolima

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró tras un consejo de seguridad liderado en el Tolima, que uno de los temas abordados junto a alcaldes y la gobernadora, Adriana Matiz, fue la grave afectación que viene generando la minería ilegal en el sur del departamento.

El ministro de Defensa reconoció la existencia de por lo menos 600 máquinas en uso para esta actividad ilegal y por lo menos 5.000 personas que han llegado procedentes de otras regiones de Colombia en busca del metal.

El ministro, Pedro Sánchez, anunció que este 16 de febrero se llevará a cabo el lanzamiento del Plan Piloto Nacional Sectorial contra la minería ilegal en el departamento del Tolima, con el objetivo de hacerle frente de manera integral a esta actividad.

“Atacar un problema tan complejo como la minería ilegal requiere una acción permanente de todo el Estado. Aunque el oro es legal, genera un problema enorme porque no se controla como debe ser. Por eso, a nivel central y con la Fuerza Pública hicimos un análisis durante cuatro meses, denominado Comité de Revisión Estratégica Institucional, en el que se estudió la minería ilegal como una cadena de exploración, explotación, tráfico y comercialización. Encontramos que lo más rentable es atacar la explotación”, resaltó.

Además, el jefe de la cartera de Seguridad cuestionó la presencia de maquinaria pesada en el sur del Tolima y afirmó que no se comprende cómo logró llegar hasta estos territorios.

“No concebimos cómo una maquinaria amarilla de esa magnitud haya llegado hasta allá para causar este daño y que, a hoy, existan más de 5.000 personas en la zona. Esto genera un desafío y un reto importante en materia de seguridad, que no se combate únicamente con las armas, sino que requiere una intervención económica y social, articulando a todos los entes territoriales”, advirtió.

Finalmente, el ministro Sánchez anunció que llegará al Tolima una unidad especializada de la Policía Nacional contra la minería ilegal, que se encargará de ser la cabeza articuladora de las demás capacidades institucionales, siendo este un plan piloto a nivel nacional que se implementará inicialmente en el departamento.

“Encontramos que hay personas que se arriesgan día a día en estos espacios, incluso en condiciones inhumanas. Esto no es un método de subsistencia, sino un combustible de la violencia, por lo que debe ser combatido de manera integral”, concluyó el ministro.