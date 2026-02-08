“Estamos en el mejor momento”: Embajador de China en Colombia sobre relación entre ambos países

El 7 de febrero se llevó a cabo en el Parque de los Novios, en la ciudad de Bogotá, el Festival Primavera para celebrar el Año Nuevo Chino, una de las festividades más importantes de la cultura china.

El evento, organizado por la Embajada de la República Popular China en Colombia, en conjunto con la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio y la Asociación Empresarial Colombo-China, contó con una agenda cargada de expresiones artísticas, culturales, gastronómicas y tecnológicas, abiertas a todo el público.

En el marco del encuentro y en diálogo con Caracol Radio, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, aseguró que “estamos en el mejor momento de cooperación entre Colombia y China” reconociendo que, aunque llegaron “un poco tarde”, se quedaron para seguir apoyando las necesidades de desarrollo del país.

Agregó que Colombia, al igual que China, es una potencia cultural y que gracias a la creación de estos espacios, donde el intercambio cultural es protagonista, se ha logrado construir una base de “amistad y cooperación”, donde Colombia se “está abrazando a China para diversificar la relación con una visión de presente y futuro”.

El Festival de Primavera, que contó con colaboradores y compañías nacionales e internacionales, conmemoró el inicio del Año del Caballo de Fuego, animal que, según explicó el embajador, representa amistad entre los seres humanos: “nos acompañan con su inteligencia, con su fuerza, su perseverancia ante los desafíos”.

Añadió que en el horóscopo chino es uno de los 12 animales que, por su carácter cultural, trae muy buenos augurios para el nuevo año.