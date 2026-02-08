Copa Candelaria 2026 vive intensas jornadas deportivas en Cartagena

La programación continuará este domingo 8 de febrero, desde las 8:00 de la mañana, con la realización del Festival de Patinaje en el renovado Parque Centenario, jornada que reunirá a cerca de 500 niños y niñas pertenecientes a escuelas y clubes formativos de la ciudad. Este evento, enfocado en el deporte formativo y la recreación, fue reprogramado por condiciones climáticas, garantizando así el normal desarrollo de la actividad.

El Parque Centenario también es escenario de los torneos de baloncesto 3x3 juvenil, con la participación de 20 equipos, y de fútbol tipo golito en categoría libre, disciplinas que se disputan de manera simultánea como parte de la programación deportiva de la Copa Candelaria, consolidando este espacio como punto de encuentro para la comunidad.

El béisbol, deporte icónico de los cartageneros, continúa siendo protagonista del certamen con el Torneo Copa Candelaria, que se disputa en las categorías U10, U12 y U14 en escenarios como El Campestre, Mono Judas Araujo, Martínez Martelo, Juan C. Arango (Blas de Lezo) y Nuevo Bosque. En la categoría U14, Cartagena Rojo y San Onofre (Sucre) avanzaron a la gran final, que se jugará este domingo a las 3:00 p. m., mientras que las semifinales de la U12 se disputan este sábado desde la 1:00 p. m. La categoría U10 ya coronó campeón a Bolívar, tras vencer 14-4 al Team Barranquilla.

Este domingo 8 de febrero, desde las 5:30 a. m., también se realizará la carrera atlética 6K de la Candelaria, con salida y llegada en el sector de La Ermita, Pie de la Popa, promoviendo la actividad física y los habitos y estilos de vida saludables. La entrega de kits para los participantes se realizará este sábado 7 de febrero, a partir de las 11:00 a. m., en el Centro Comercial Mall Plaza.

Sobre el impacto del certamen, el director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, Campo Elías Therán Humánez, señaló:

“La Copa Candelaria es una manifestación del compromiso de la Alcaldía de Cartagena y el IDER con el deporte, la recreación y nuestras tradiciones. Estos espacios permiten que la ciudad se encuentre, comparta y viva jornadas que fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia de los cartageneros a través de eventos y encuentros deportivos”.

La Copa Candelaria 2026 se consolida como uno de los eventos deportivos más tradicionales e importantes del país en categorías formativas y recreativas, donde se viven jornadas para compartir, competir y disfrutar en comunidad, fortaleciendo la identidad deportiva y cultural de Cartagena.