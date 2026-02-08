Capturadas dos mujeres con más de 600 huevos de iguana

En desarrollo de operativos de control contra el tráfico de fauna silvestre, la Policía Nacional en Cartagena logró la captura de dos mujeres en el sur de la ciudad.

Las capturas se llevaron a cabo en los barrios El Líbano y Martínez Martelo, donde fueron sorprendidas dos mujeres comercializando huevos de iguana. Un total de 629 huevos de iguana les fueron incautados a ‘Milena’ y ‘Diana’, de 42 y 22 años respectivamente.

Estos huevos incautados representan un alto valor ecológico, estimado en aproximadamente 600 millones de pesos colombianos, debido a la afectación que este tipo de prácticas generan sobre la fauna silvestre y el equilibrio ambiental. Para obtener estos huevos, se debieron sacrificar aproximadamente 30 iguanas.

Las capturadas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

“Cabe anotar que este comportamiento es un delito de acuerdo al código penal, denominado aprovechamiento ilícito de recursos naturales, tipificado en el artículo 328 del Código Penal Colombiano, y tiene una pena entre 3 a 6 años de prisión, y una multa de 300 salarios mínimos mensuales vigentes “, enfatizó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Y añadió: “Al extraer sus huevos, condenan a esta especie a la esterilidad, y en el peor de los casos, a su muerte. Esta conducta es un delito ambiental”.

Ante cualquier hecho de caza o comercialización de huevos de Iguana, contamos con la línea de emergencia 123, disponible las 24 horas del día, donde atenderemos cualquier denuncia o inquietud, y su información será confidencial.