Arrancaron mejoras en el camerino que usará Junior en el Jaime Morón para la Libertadores

El alcalde Dumek Turbay visitó el estadio Jaime Morón León para revisar el avance de las obras que se ejecutan con miras a recibir el torneo internacional Conmebol Copa Libertadores, certamen en el que Junior de Barranquilla será local en Cartagena.

“El camerino que estamos preparando será de talla internacional. Hemos despejado la zona completamente para que Junior, sus jugadores y cuerpo técnico tengan un espacio amplio, como lo han pedido, cuando lleguen a Cartagena”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

El renovado camerino del estadio Jaime Morón contará con nuevo cielo raso, iluminación LED de última tecnología, aire acondicionado central y mejoras en la batería de baños internos, garantizando condiciones acordes a un club que competirá en el máximo torneo de clubes del continente.

“El objetivo es claro, este camerino será internacional. Lo estamos dejando a punto para “el Tiburón” y, después de que Junior dispute la Libertadores a quienes les deseamos los mejores éxitos, quedará listo tanto el camerino local como el visitante para recibir cualquier club internacional en Cartagena”, puntualizó el alcalde Turbay.

Además de las adecuaciones en los camerinos, el Distrito inició la intervención de la quinta torre de luminarias del estadio, así como la instalación de una línea de luces LED de gran potencia sobre la tribuna occidental, con el propósito de ofrecer una iluminación de nivel internacional para cualquier compromiso deportivo que se dispute en la ciudad.

De igual manera, el estadio se prepara para la instalación de una nueva pantalla, que estará ubicada sobre la tribuna norte, hacia la vía de Olaya Herrera, junto con la adecuación de baños y zonas comunes, mejorando la experiencia de jugadores, delegaciones y aficionados.

Finalmente, el alcalde Dumek Turbay anunció la visita de una comisión técnica de la Conmebol, que llegará a Cartagena para revisar el estadio Jaime Morón y los avances de las obras, en el marco de lo que será la localía de Junior de Barranquilla en la Conmebol Copa Libertadores.