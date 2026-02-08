Amplían la oferta académica gratuita en la escuela artística del Panóptico de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Carlos Javier Cerón, director de Proyectos y Servicios Financieros de Infibagué, aseguró que para este año 2026 la Escuela de Música Panóptico evoluciona y se consolida como Escuela Artística Panóptico, ampliando su oferta académica con la incorporación de danzas folclóricas y ritmos modernos como salsa, merengue y bachata.

“Este nuevo espacio estará dirigido a niños de 7 a 11 años, jóvenes de 12 a 18 y adultos desde los 19 años en adelante. Aquí no habrá límite de edad; todos tendrán la oportunidad de participar”, aseguró Carlos Javier Cerón, director de Proyectos y Servicios Financieros de Infibagué.

De igual manera resaltó que continuará la formación musical en disciplinas como piano, cuerdas frotadas, flauta dulce y técnica vocal, dirigida a niños y jóvenes entre los 7 y 17 años.

“Este proceso busca ofertar este año 200 nuevos cupos completamente gratuitos. El único requisito es pertenecer a los estratos 1, 2 o 3”, manifestó Carlos Cerón.

Finalmente recordó que en 2025 este espacio formó gratuitamente a más de 100 niños y jóvenes, y para esta vigencia proyecta duplicar su cobertura, fortaleciendo así el acceso a la formación artística en la ciudad.