Procuraduría abre investigación a Gobernación del Caquetá tras graves dudas en millonario contrato

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la Gobernación del Caquetá con miras a establecer los funcionarios responsables de las presuntas irregularidades en un contrato valorado en más de 44.000 millones de pesos para pavimentación de vías.

Se trata de un contrato suscrito por la administración departamental con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestoría Social, GESPRODE, en el cual se proyectaba la adecuación y pavimentación de la vía Morelia-Valparaíso-Solita.

Pues de acuerdo con la investigación del ente de control, al parecer en ese proyecto se habrían producido inconsistencias en la inversión de los recursos y un opaco seguimiento a los dineros girados al contratista GESPRODE, por lo cual saltaron las alarmas de la Procuraduría.

Pero no solo esto. La Procuraduría dentro de su indagación preliminar definió analizar aparentes irregularidades en la etapa de planeación del contrato, debido a deficiencias encontradas en los estudios de estructuración del mismo.

El Ministerio Público decretó la práctica de distintas pruebas. Entre ellas, solicitó a la gobernación una serie de documentos para conocer en detalle los estudios de viabilidad del contrato, los antecedentes precontractuales, contractuales y poscontractuales de los contratos de obra e interventoría.