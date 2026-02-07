Primer artista colombiano en llegar al Victoria and Albert Museum

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Juan Covelli resalta la importancia de visibilizar el arte colombiano, particularmente a través de la historia del río Atrato. Uno de los enfoques más relevantes de su trabajo es dar a conocer el contexto en el que vive la población aledaña, así como invitar a ver el río desde distintas perspectivas: la natural, la artificial y la tecnológica.

Una de las principales problemáticas que enfrenta actualmente el río Atrato es la minería ilegal. “Está siendo envenenado con mercurio para extraer oro y otros metales”, menciona Covelli. La obra Atrato tiene varios componentes: su pieza principal es una instalación grabada y desarrollada en el propio río Atrato. Además, cuenta con un diseño sonoro especial que integra y potencia la experiencia para los asistentes. En la parte posterior de la obra, se proyecta en una pantalla LED el precio del oro en tiempo real.

Lo más interesante es observar cómo un museo que se encuentra en proceso de reconstrucción busca dejar atrás su pasado imperialista y apuesta por una obra que reflexiona sobre la explotación de los recursos naturales y la minería ilegal. En su investigación dentro del museo, Juan encontró piezas de oro que decidió incorporar en Atrato para establecer un diálogo entre el pasado y el presente.