No se deje engañar: trámites de impuestos de Predial e ICA en Ibagué no tienen costo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Óscar Oswaldo Chavarro, director de Tesorería del Municipio, advirtió que en medio del proceso de recaudo de los impuestos Predial e Industria y Comercio (ICA), principales rentas propias del Municipio se estarían presentando casos en los que avivatos están cobrando el trámite asociado con estos tributos.

“Invito a la comunidad a que no pague por trámites del Predial o por la solicitud del recibo, lo cual no tiene ningún costo. No se apoyen en ningún desconocido, quienes pueden hurtarlos y poner en riesgo su dinero”, afirmó Óscar Oswaldo Chavarro, director de Tesorería del Municipio.

Entre los servicios que son gratuitos, está la radicación de documentos, seguimiento de radicados, facturación, acuerdos de pago y asesoría personalizada. Si observa o es víctima de algún cobro irregular, puede ingresar a la página web de la Alcaldía, www.ibague.gov.co, en la sección ‘Atención al ciudadano’, opción ‘Yo Sapeo la Corrupción’ y exponer el caso.

Dato: a través del siguiente link es posible describir los hechos de forma detallada, de manera anónima o con los datos personales, y además adjuntar archivos y evidencias para que se investigue cada caso:

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/servicios/yosapeocorrupcion/#gsc.tab=0