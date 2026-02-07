Migrante, el restaurante en Pasto que lleva la innovación gastronómica a la ciudad

La idea nació con el objetivo de rendir homenaje a sus raíces, sin dejar de lado la experiencia que le han dejado los distintos restaurantes en los que ha trabajado alrededor del mundo.

Hay algo que llama la atención en Pasto, y es que muchos chefs salen a especializarse en otros países, pero siempre regresan a su territorio para poner en práctica lo aprendido. Según Juan Ruano, los nariñenses tienen un arraigo muy fuerte por su tierra, lo que los motiva a regresar, pues la ven como un lugar de oportunidades para crecer profesionalmente.

Dar a conocer los productos nativos de Nariño ha sido un trabajo extenso y arduo, ya que se encuentran insumos provenientes de todos los pisos térmicos. Sin embargo, también es importante resaltar el intercambio cultural con Ecuador, pues gracias a esta conexión se ha logrado aportar dinamismo a la escena gastronómica local. Para Juan Ruano, es fundamental mantener una relación cercana con las personas productoras de los alimentos para garantizar la mejor calidad de los productos, lo que permite que su cocina sea más personal y menos estandarizada.

Comprender el mercado y adaptarse al contexto de la ciudad fue un reto al principio, pero esto ha permitido que hoy en día Migrante tenga el reconocimiento que ha alcanzado. Pasto dejó de ser únicamente tradición gastronómica para convertirse también en innovación; la fusión de culturas ha contribuido a que su propuesta culinaria sea cada vez más visible y valorada.