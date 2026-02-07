A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Marcos Sánchez: el productor que puso a Feid a cantar Salsa

El productor Marcos Sánchez contó en “A Vivir Que Son Dos Días” cómo se dio la colaboración y el sonido que une a Luis Fonsi y Feid.

Marcos Sánchez: el productor que puso a Feid a cantar Salsa

Marcos Sánchez: el productor que puso a Feid a cantar Salsa

05:54

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

David Santiago Suescun Cruz

“Cambiaré” es una canción de salsa que reúne a dos artistas de talla mundial como Luis Fonsi y Feid.

La fusión entre los géneros tropicales y urbanos vuelve a ponerse en primer plano y confirma una tendencia que empieza a marcar el rumbo musical de 2026.

Se trata de una colaboración inesperada para los seguidores de ambos intérpretes que sorprendió especialmente por la forma en la que Feid aborda la salsa.

El productor de Cambiaré, Marcos Sánchez, destacó y felicitó a Salomón Villada nombre real de “Feid” por su interpretación del género, así como por su aporte creativo a la canción, ya que la parte que interpreta es en gran mayoría, de su autoría.

La producción se realizó entre Puerto Rico y sesiones a distancia. Sin embargo, según explicó Sánchez, la comunicación constante fue clave para mantener la coherencia sonora y artística del tema durante todo el proceso.

Finalmente, el productor se refirió a la creciente presencia de la música tropical en la industria, asegurando que este año estará marcado, en gran medida, por sonidos latinoamericanos

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad