Marcos Sánchez: el productor que puso a Feid a cantar Salsa

“Cambiaré” es una canción de salsa que reúne a dos artistas de talla mundial como Luis Fonsi y Feid.

La fusión entre los géneros tropicales y urbanos vuelve a ponerse en primer plano y confirma una tendencia que empieza a marcar el rumbo musical de 2026.

Se trata de una colaboración inesperada para los seguidores de ambos intérpretes que sorprendió especialmente por la forma en la que Feid aborda la salsa.

El productor de Cambiaré, Marcos Sánchez, destacó y felicitó a Salomón Villada nombre real de “Feid” por su interpretación del género, así como por su aporte creativo a la canción, ya que la parte que interpreta es en gran mayoría, de su autoría.

La producción se realizó entre Puerto Rico y sesiones a distancia. Sin embargo, según explicó Sánchez, la comunicación constante fue clave para mantener la coherencia sonora y artística del tema durante todo el proceso.

Finalmente, el productor se refirió a la creciente presencia de la música tropical en la industria, asegurando que este año estará marcado, en gran medida, por sonidos latinoamericanos