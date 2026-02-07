LG presenta en ISE 2026 su nueva pantalla E-Paper y un ecosistema de software con IA

En el marco de Integrated Systems Europe (ISE) 2026, LG Electronics presentó su nueva pantalla LG E-Paper junto con un ecosistema integral de software e inteligencia artificial diseñado para el mercado B2B global, reafirmando la evolución de la compañía hacia soluciones tecnológicas que van más allá del hardware.

Bajo el concepto “Solutions Beyond Displays”, la marca mostró cómo la integración de IA, software personalizado y tecnologías de visualización avanzada puede optimizar la eficiencia operativa, la seguridad y la gestión energética en distintos sectores económicos.

El evento, que se realiza en Barcelona desde el 3 de febrero de 2026, evidencia una tendencia global —visible también en mercados como el colombiano— hacia la adopción de inteligencia artificial aplicada al servicio, la personalización de la experiencia y la sostenibilidad energética en entornos empresariales.

“Estamos redefiniendo los espacios comerciales con ecosistemas integrados que van más allá del hardware. Al fortalecer nuestras soluciones de software e inteligencia artificial, consolidamos nuestro liderazgo en el mercado global de pantallas comerciales”, afirmó Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company.

Experiencias reales para distintos sectores

Como parte de su participación en ISE, LG instaló un pabellón de 1.184 metros cuadrados en el que recreó escenarios reales de uso en sectores como hotelería, educación, salas de control, reuniones corporativas y autoservicio.

En la entrada principal se destaca una torre LED de gran formato combinada con un sistema de malla transparente T-Mesh, una instalación que integra elementos de la cultura coreana con tecnología de visualización de última generación.

Entre las soluciones presentadas sobresalen:

LG Shield , orientado a la protección de infraestructuras críticas en salas de control.

, orientado a la protección de infraestructuras críticas en salas de control. LG CreateBoard , pantalla interactiva con funciones de inteligencia artificial para entornos educativos.

, pantalla interactiva con funciones de inteligencia artificial para entornos educativos. LG MAGNIT Micro LED, con tecnología Line to Dot (LTD) que mejora la estabilidad operativa en pantallas de gran formato.

E-Paper: señalización digital de ultra bajo consumo

Uno de los desarrollos que generó mayor interés fue LG E-Paper, una solución de señalización digital de consumo energético mínimo, capaz de mantener imágenes estáticas sin requerir energía continua.

Este tipo de tecnología responde a la creciente demanda del comercio y las grandes infraestructuras por soluciones visuales sostenibles y eficientes, especialmente en espacios donde la información permanece fija durante largos periodos.

De fabricante de pantallas a proveedor de soluciones integrales

La participación de LG en ISE 2026 refleja una transformación estratégica: la compañía se posiciona cada vez más como un proveedor de soluciones B2B basadas en la nube, el software y la inteligencia artificial, capaces de resolver desafíos de comunicación, seguridad y eficiencia energética en organizaciones de gran escala.

Con esta apuesta, la empresa busca consolidar su rol en la modernización tecnológica de los entornos profesionales a nivel global.