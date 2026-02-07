Laura Rojas, de Tello Huila, es campeona nacional de ruta femenina en Zipaquirá

Laura Rojas, ciclista de Tello, Huila, celebra su triunfo tras conquistar la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Ruta Femenino 2026, disputado en Zipaquirá. Foto. FCC

La ciclista Laura Rojas, oriunda del municipio de Tello, Huila, se consagró campeona del Campeonato Nacional de Ruta Femenino, disputado en Zipaquirá, Boyacá, al conquistar la medalla de oro en la categoría élite, tras una definición emocionante.

La huilense, de 22 años, fue protagonista del cierre de la competencia al lanzar un potente demarraje en los metros finales, superando a la bogotana Camila Valbuena, quien se quedó con la medalla de plata. La carrera, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo y enmarcada en el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, se desarrolló sobre un recorrido técnico y altamente exigente.

Con este resultado, Laura Rojas no solo alcanza el título más importante del ciclismo nacional de ruta, sino que también se consolida como una de las principales figuras del pedalismo femenino colombiano, llevando el nombre de Tello y del Huila a lo más alto del deporte nacional.

El triunfo ha sido destacado como un motivo de orgullo para el departamento, al tratarse de una deportista joven que, con disciplina y potencia, se abre paso entre la élite del ciclismo colombiano.