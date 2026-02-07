Gestión del Riesgo refuerza monitoreo y emite recomendaciones por lluvias en el Huila

Autoridades de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente en zonas priorizadas del Huila ante la actual temporada de lluvias.

Las autoridades de gestión del riesgo de desastres del Huila mantienen activo el monitoreo permanente en zonas priorizadas del departamento y reforzaron las medidas preventivas ante la temporada de lluvias, con el objetivo de reducir el riesgo de emergencias asociadas a deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas.

De acuerdo con los organismos de gestión del riesgo, las precipitaciones intensas y prolongadas aumentan la saturación de los suelos y elevan los niveles de ríos y quebradas, especialmente en zonas urbanas, rurales y de ladera, lo que incrementa la probabilidad de eventos adversos.

El geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sebastián Dussán, explicó que cuando los suelos alcanzan altos niveles de saturación “aumenta de manera significativa la probabilidad de movimientos en masa y fallas en taludes”, por lo que reiteró el llamado a que la comunidad identifique de manera temprana las señales de alerta y actúe de forma preventiva.

Entre las recomendaciones para zonas urbanas se destaca evitar arrojar basuras o escombros a canales y alcantarillas, estar atentos a grietas o filtraciones persistentes en viviendas y no permanecer cerca de ríos o quebradas durante lluvias intensas. Dussán advirtió que muchas emergencias urbanas se agravan por la obstrucción de los sistemas de drenaje, lo que puede generar inundaciones rápidas incluso con lluvias de corta duración.

Para las comunidades rurales, las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por vías terciarias, no habitar zonas de ladera inestable, identificar rutas de evacuación y puntos seguros, y reportar de inmediato cualquier señal como grietas, desprendimientos o ruidos inusuales.

En el sector agropecuario, se sugiere implementar drenajes provisionales en cultivos para evitar encharcamientos, reubicar animales en zonas altas y seguras, y no almacenar insumos en áreas inundables. En el sector salud, se insiste en garantizar accesos seguros a centros asistenciales y activar los planes de emergencia y contingencia institucional.

Finalmente, para el sector educativo se recomienda revisar cubiertas, canales y sistemas de drenaje, así como activar los planes de emergencia escolar. Las autoridades reiteraron que ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con los organismos de socorro o con su alcaldía municipal.