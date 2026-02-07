Ejército lidera jornadas de reforestación en Saboyá e Iguaque

El Ejército Nacional adelantó jornadas de reforestación en el municipio de Saboyá y en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, como parte de las acciones ambientales contempladas en el Plan de Operaciones Amazonía. Las actividades fueron lideradas por la Primera Brigada, que busca fortalecer la protección de los recursos naturales en la región.

En Saboyá, tropas del Batallón de Infantería N.° 2 Sucre, en coordinación con la Alcaldía municipal, la vereda Escobar y el resguardo Puente Arceli, sembraron 3.000 árboles nativos de especies como tilo, jazmín y cerezo. La jornada tuvo como propósito contribuir a la recuperación ambiental, la protección de la fauna y la flora local y la conservación de fuentes hídricas.

De manera paralela, en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque se realizó la siembra de 80 árboles nativos de especies como cucharó, mortiño, mano de oso y laurel. En esta actividad participaron la Alcaldía de Villa de Leyva, la Gobernación de Boyacá, la Universidad Nueva Granada y la empresa privada Black Hat Archetype.