EEUU quiere que la guerra de Ucrania termine de aquí a junio, según Zelenski

Zelenski dijo que no tolerará que Washington y Moscú hagan acuerdos a espaldas de Kiev. Foto: AFP. / HANDOUT

Estados Unidos quiere que la guerra de Ucrania y Rusia termine de aquí a junio, y ha propuesto albergar unas conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado insistiendo a Moscú y a Kiev para poner fin al conflicto de casi cuatro años, mediando recientemente unas conversaciones entre ambas partes en Abu Dabi, pero hasta ahora no ha logrado alcanzar un compromiso sobre el espinoso tema del territorio.

Rusia, que ocupa cerca de un 20% de Ucrania, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk de su vecino como parte de un acuerdo, pero Ucrania dice que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de volver a invadir.

Washington “ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana”, dijo Zelenski en unos comentarios embargados hasta este sábado de mañana.

Según añadió, Washington quiere que la guerra termine “de aquí al inicio del verano en junio”.

Zelenski ha expresado en repetidas ocasiones su frustración porque a su país se le piden concesiones desproporcionadas en comparación con Rusia.

En sus declaraciones publicadas este sábado, el líder ucraniano dijo que no tolerará que Washington y Moscú hagan acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si están relacionados con la soberanía de Ucrania.

Zelenski afirmó que ambas partes tampoco han logrado un “entendimiento común” sobre la cuestión del control de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Moscú desde 2022.