Enviaron a tres personas a prisión por secuestrar y robar a conductor de plataforma en Medellín

Responsables de secuestrar y robar a un conductor de plataforma en Medellín. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Medellín

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer trans identificada como Karla, por su presunta responsabilidad en el secuestro extorsivo y hurto de un conductor de plataforma digital de transporte en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima aceptó un servicio desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado. El conductor recogió a una mujer trans y, al llegar al punto acordado, fue abordado por dos hombres que, presuntamente, lo intimidaron con arma de fuego, lo despojaron de su vehículo y teléfono celular, y lo obligaron a transferir dinero desde sus cuentas bancarias.

Posteriormente, los presuntos responsables subieron al conductor a un taxi, le cubrieron la cabeza y lo trasladaron hasta una zona rural del municipio de Bello, donde fue golpeado, obligado a caminar descalzo y presionado para que llamara a su madre con el fin de exigir dinero a cambio de su liberación.

Captura de los presuntos responsables

Horas después, los hombres se dispersaron al notar la presencia de una patrulla de la Policía Nacional, situación que fue aprovechada por la víctima para huir y alertar a las autoridades. Minutos más tarde, Tamayo Cano, Rúa Segura y Karla fueron capturados, y las autoridades incautaron, con fines de comiso, el taxi que habría sido utilizado para cometer el secuestro.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado