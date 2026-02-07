Concejo de Neiva modifica la terna para elegir Contralor Municipal 2026–2029

Concejo de Neiva ajustó la terna para la elección del Contralor Municipal 2026–2029 tras la renuncia de uno de los aspirantes, en aplicación del orden de mérito certificado por la Universidad del Tolima.

El Concejo Municipal de Neiva expidió la Resolución No. 004 del 6 de febrero de 2026, mediante la cual modificó la conformación de la terna para la elección del Contralor Municipal de Neiva, periodo 2026–2029, tras la renuncia de uno de los aspirantes inicialmente seleccionados.

De acuerdo con el acto administrativo, el aspirante Jairo Humberto Muñoz Cabrera fue excluido formalmente del proceso, luego de presentar su renuncia a la convocatoria pública, situación que fue tramitada conforme a la normatividad vigente y ratificada mediante resolución previa de diciembre de 2025.

Ante esta falta absoluta de uno de los integrantes de la terna, la Mesa Directiva del Concejo aplicó lo dispuesto en la convocatoria, que obliga a completar la terna con el aspirante que siga en estricto orden de mérito, sin que ello implique reapertura de etapas ni modificación de puntajes.

En ese sentido, y con base en el consolidado definitivo de resultados remitido por la Universidad del Tolima, operador técnico del proceso, fue incorporado a la terna Jorge Ricardo Murcia Morales, quien ocupó el siguiente lugar en el puntaje final del concurso.

Con esta modificación, la terna definitiva para la elección del Contralor Municipal de Neiva quedó integrada por:

Leidy Yulieth Perea Ramírez

Cristian Renato González Pérez

Jorge Ricardo Murcia Morales.

El Concejo de Neiva aclaró que este ajuste responde a una obligación legal y reglada, orientada a garantizar los principios de mérito, transparencia y objetividad del proceso. Asimismo, se habilitó un término de cinco días hábiles para la presentación de observaciones o reclamaciones relacionadas con la actualización de la terna.

Una vez vencido este plazo y resueltas las posibles solicitudes, la terna será remitida a la Plenaria del Concejo Municipal para continuar con las etapas finales del proceso de elección del Contralor Municipal.