Con el bambuco “Lo que soy”, Sara María de los Ríos incursiona en la Música Andina Colombiana

Escena del video de la canción "Lo que soy" de Sara María de los Ríos, grabado en el Teatro Colón de Bogotá / Foto: @miltoncesar8a

El bambuco “Lo que soy” marca el debut musical de Sara María de los Ríos, una joven cantautora profundamente vinculada a la Música Andina Colombiana. Nació en Cali y creció en Cartago, Valle del Cauca.

En conversación con LO MÁS CARACOL, Sara contó que desde los 14 años ha cultivado un gusto muy personal por los ritmos autóctonos de la región andina del país. Estudió Comunicación Social con la intención de integrar ese conocimiento a su vocación artística, pues sueña con convertirse en difusora de nuevos sonidos y talentos en géneros como el bambuco, el pasillo y la guabina, entre otros.

Sobre la canción “Lo que soy”, explica que es una invitación a la introspección y al reconocimiento de la identidad personal y colectiva como punto de partida para el encuentro con los demás. Está —dice— “inspirada en la conexión con las raíces de la identidad colombiana, dialogando con una mirada contemporánea que busca acercar la música tradicional a nuevas generaciones”.

La cantautora

Sara María de los Ríos es cantautora y periodista cultural, apasionada por la composición, el folclor colombiano —especialmente la música andina— y la comunicación. Su proyecto artístico pretende tender puentes entre tradición y modernidad, reinterpretando los lenguajes tradicionales sin perder su raíz ni su carga simbólica.

Está próxima a graduarse de Música y Comunicación en la Universidad Icesi, formación que influye de manera directa en su forma de crear y comunicar. Ha recorrido el país con Samán Ensamble, participando en escenarios como el Festival Mono Núñez, el Festival Nacional del Pasillo, Antioquia le canta a Colombia, el Concurso Nacional del Bambuco y el Festival Nacional de la Música Colombiana, entre otros.