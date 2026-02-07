Cambian los sentidos viales en dos puentes de Montería por emergencia invernal

Montería

La emergencia por el aumento del nivel del río Sinú obligó a la Alcaldía de Montería a modificar temporalmente la circulación en dos de los puentes más importantes de la ciudad.

El alcalde Hugo Kerguelén anunció que la medida busca evitar mayores congestiones y garantizar que los vehículos de emergencia puedan desplazarse sin obstáculos.

A partir de este ajuste, el Puente Metálico operará únicamente en sentido margen izquierda hacia margen derecha, mientras que el Puente Segundo Centenario funcionará solo en dirección margen derecha hacia margen izquierda.

Los cambios fueron definidos tras los análisis del equipo de movilidad que identificó puntos críticos donde las vías estaban quedando completamente bloqueadas por el flujo vehicular y los desvíos asociados a la emergencia.

El desbordamiento parcial del río y la saturación de varias vías en la zona céntrica y la margen izquierda han complicado el tránsito en horas pico, afectando incluso el paso de ambulancias y equipos de rescate.

Por eso, la administración insiste en que esta reorganización es necesaria mientras se estabiliza la situación.

El alcalde hizo un llamado a los conductores para respetar la nueva señalización, evitar maniobras peligrosas y mantener la paciencia durante los desplazamientos.“La prioridad es que las operaciones de emergencia puedan avanzar y que todos nos movamos de forma segura”, señaló la administración municipal.

Las autoridades continuarán monitoreando el comportamiento del tráfico y no descartan nuevos ajustes si la emergencia lo exige.