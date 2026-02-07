Montería

Alcalde de Montería pide calma en medio de la emergencia

Hugo Kerguelén llamó a la ciudadanía a mantener la calma y acatar las evacuaciones preventivas por el aumento del río Sinú.

Alcalde de Montería, solicitó calma a habitantes de Montería en medio de la emergencia provovadda por el rio Sinú. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

La emergencia por el aumento del nivel del río Sinú llevó al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, a pedir calma y responsabilidad a los habitantes de las zonas afectadas. El mandatario aseguró que su equipo permanece en territorio atendiendo la situación y acompañando a las familias que han sido evacuadas.

Kerguelén explicó que todas las decisiones se están tomando con un objetivo central: proteger la vida y evitar tragedias en los sectores más expuestos por las inundaciones.

Dijo además que las medidas de evacuación no son opcionales, sino preventivas, y buscan evitar que más hogares queden atrapados por el avance del agua.

El alcalde afirmó que se mantienen activos los Puestos de Mando Unificado, el monitoreo constante del río y los trabajos de contención en los puntos más vulnerables.

También recordó que los albergues continúan habilitados para recibir a las familias que no pueden permanecer en sus viviendas.

Kerguelén insistió en que la ciudadanía se informe solo por los canales oficiales para evitar rumores o mensajes que generen ansiedad en medio de la emergencia.“Este es un momento que exige serenidad y solidaridad”, dijo el mandatario al reiterar que la calma también ayuda a salvar vidas.

