“Un exregistrador se hizo rico vendiéndoles firmas a todo el mundo”: Claudia López

En diálogo con Vanessa de la Torre para Dos Puntos de Caracol Radio, la precandidata presidencial Claudia López habló desde Pereira a propósito de la inscripción de la ‘Consulta de las Soluciones’, la cual aseguró que “ya está lista” para ir a las urnas el próximo 8 de marzo.

“Nos vamos a donde nos gusta: a que los ciudadanos decidan libremente en las urnas las diferentes consultas el 8 de marzo. Yo creo que los ciudadanos no están en las componendas o en las maquinarias, lo que necesitan es quien les devuelva la salud, les vuelva a entregar los medicamentos, recupere la seguridad, combata el crimen organizado, devuelva la educación y el trabajo con cero corrupción”, indicó.

La exalcaldesa también se pronunció sobre la invitación extendida a Maurice Armitage y Sergio Fajardo para hacer parte de este proceso y aseguró que su decisión de no sumarse es “respetable”.

En cuanto a su propuesta de cara a la consulta, López recordó algunos hitos de su carrera política: “Hoy vuelvo a hacer lo mismo que he hecho toda mi vida, que la gente decida qué liderazgo (quiere) (…) manejé la chequera más grande en la historia de Bogotá y no tengo un solo escándalo de corrupción”.

Además, fue crítica con la iniciativa de paz total promovida por el presidente Gustavo Petro y aseguró que “ha sido un desastre”, pues “la Policía y el Ejército van para abajo, el crimen organizado y los criminales van para arriba, necesitamos hacer lo contrario”.

Claudia López habla de un exregistrador que “se hizo rico vendiendo firmas”

En cuanto al exdefensor Leonardo Huerta, quien se inscribió con ella en la ‘Consulta de las Soluciones’, López aseguró que “recogió 1’300.000 firmas a pulso” y que se conocieron cuando Huerta era secretario de Educación de Pereira durante la pandemia del COVID-19.

“Se ganó 5 de los 10 reconocimientos que entrega el Ministerio de Educación, fue defensor del Pueblo para la salud (…) a mí me enorgullece estar con un ciudadano hecho a pulso, berraco. Me lo encontré recogiendo firmas en todo el país, los demás las compraron”, afirmó.

En sus declaraciones, López señaló a un exregistrador, sin mencionar su nombre, quien “se hizo rico vendiéndoles firmas a todo el mundo”.

“Juan Daniel Oviedo, Leonardo Bohórquez y yo sí nos encontramos en la calle, varias veces en varios municipios. A mí sí me honra mucho estar con un ciudadano como yo (…) que creamos en esas mayorías ciudadanas y les demos la opción de escoger”, sostuvo la precandidata.