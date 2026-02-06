Sofitel Barú Cartagena Beach Resort es nominado a los World’s Best Awards 2026 de Travel + Leisure

Sofitel Barú Cartagena Beach Resort ha sido nominado a los Travel + Leisure World’s Best Awards 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria turística a nivel global, en la categoría Mejores Hoteles de Sudamérica. La nominación destaca la propuesta de lujo, hospitalidad y experiencias memorables que el resort ofrece en uno de los destinos más privilegiados del Caribe colombiano.

Este reconocimiento, otorgado a partir de la votación de los lectores de Travel + Leisure, celebra a los hoteles que logran conectar con sus huéspedes a través del servicio, el diseño, la gastronomía y el sentido del lugar. La votación estará abierta hasta el 23 de febrero de 2026, y los viajeros pueden apoyar al hotel INGRESANDO A LA PÁGINA https://wba.m-rr.com/home, selecciona Sudamérica > Hoteles Colombia > Sofitel Barú Cartagena Beach Resort.

“Esta nominación es un honor que recibimos con profunda gratitud. Refleja el compromiso de nuestro equipo por crear experiencias auténticas, elegantes y profundamente conectadas con el entorno natural y cultural de Barú. Ser reconocidos por los lectores de Travel + Leisure nos motiva a seguir elevando los estándares del lujo en Colombia y en la región”, afirmó Yannick Sorro, gerente general de Sofitel Barú Cartagena Beach Resort.

Ubicado frente al mar en la isla de Barú, Sofitel Barú Cartagena Beach Resort combina el art de vivre francés con la riqueza cultural y natural del Caribe. El resort cuenta con amplias habitaciones y suites, una propuesta gastronómica de alto nivel, spa de inspiración holística, experiencias de bienestar, espacios para eventos y una programación diseñada para conectar a los huéspedes con la esencia del destino.

La nominación a los World’s Best Awards 2026 reafirma el posicionamiento de Sofitel Barú Cartagena Beach Resort como uno de los referentes del turismo de lujo en Sudamérica, destacándose por su hospitalidad, su enfoque en experiencias personalizadas y su integración respetuosa con el entorno.