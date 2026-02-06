Sisbén reabre Punto de Atención en el corregimiento de Pasacaballos

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, dio a conocer que ya se encuentran en funcionamiento 12 puntos fijos de atención del Sisbén en las tres localidades del Distrito, garantizando la prestación del servicio en todo el territorio tras el inicio del año administrativo.

Entre los puntos habilitados se destaca la reapertura del Punto de Atención de Pasacaballos, que había permanecido cerrado durante el 2025.

Recordemos que el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, el cual permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta identificación se utiliza como insumo para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan.

Actualmente, los puntos de atención están distribuidos así:

- En la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, se ubican en la Casa de Justicia de Santa Rita y la Casa de Justicia de El Country.

- En la Localidad 2 de la Virgen y Turística, se atiende en el Centro de Integración Intégrate del barrio El Líbano, la Casa de Justicia de Chiquinquirá, la Inspección de Policía de Nuevo Paraíso, la Inspección de Policía de El Pozón, el Centro Cultural Encarnación Tovar en La Boquilla y el Salón Comunal de Bayunca.

- En la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, los puntos habilitados son la Biblioteca Distrital Jorge Artel en El Socorro, la Inspección de Policía de Ciudadela 2000, el Salón Comunal de Pasacaballos y el Coliseo Fulgencio Segrera (Centro de Atención a Víctimas).

La atención al público se presta de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en los puntos ubicados en la zona urbana, mientras que en la zona rural el horario es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Durante 2025, la Oficina del Sisbén, adscrita a la Secretaría de Planeación, registró resultados destacados en su labor de atención a la ciudadanía. En ese periodo, se encuestaron 13.780 hogares, superando en un 37% la meta proyectada de 10.000 encuestas. Además, se realizaron 113 jornadas móviles en zonas urbanas, corregimentales e insulares, que permitieron asesorar a 6.658 hogares y recepcionar 4.850 trámites en las tres localidades del Distrito.

A lo largo del año, también se efectuaron 15.972 inclusiones de personas en hogares ya registrados y se gestionaron 14.367 actualizaciones de datos, fortaleciendo la base del Sisbén IV en Cartagena.

“En este 2026 el Sisbén continuará en el territorio, atendiendo a la ciudadanía tanto en nuestros puntos fijos como en las jornadas móviles en barrios, corregimientos e islas de Cartagena, con el objetivo de acercar los servicios, sisbenizar a más familias y acompañarlas en sus trámites. Esta identificación en el sistema es clave para que las personas en condición de vulnerabilidad y de escasos recursos puedan acceder a subsidios y programas del Estado”, expresó Emilio Molina, secretario de Planeación.

Trámites gratuitos y sin intermediarios

El Secretario de Planeación reiteró que todos los trámites del Sisbén son gratuitos y deben realizarse directamente por el jefe o la jefa del hogar, sin intermediarios ni tramitadores.

Además, motivó a la ciudadanía a acercarse a los puntos fijos de atención habilitados, donde recibirán orientación y acompañamiento para adelantar sus trámites del Sisbén de manera ágil, adecuada y segura.