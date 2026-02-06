Judicialización de agresores envía mensaje contra la violencia de género en Neiva

La Secretaría de la Mujer reiteró que la judicialización de agresores envía un mensaje claro contra la violencia de género en Neiva.

La judicialización de tres hombres señalados de agredir a sus exparejas en Neiva fue calificada por la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social como un mensaje claro de que la violencia de género tiene consecuencias penales.

Así lo expresó la secretaria Clara Eugenia Peña, quien aseguró que estas decisiones demuestran que la justicia está actuando y que la normatividad sí aplica para quienes incurren en comportamientos abusivos y violentos contra las mujeres.

Los tres hombres fueron judicializados por el delito de violencia intrafamiliar agravada, luego de ser capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana mientras agredían física y verbalmente a sus exparejas sentimentales en distintos sectores de Neiva.

Los hechos se registraron en los barrios Santa Inés, donde un hombre golpeó a su expareja en el rostro durante una discusión. En San Bernardo, donde la víctima era sometida de manera reiterada a ataques físicos y verbales. En Los Parques, donde un joven de 21 años amenazó de muerte, insultó y agredió a su compañera sentimental, una menor de edad. Estos casos motivaron la imposición de medidas de aseguramiento en centro carcelario por orden de jueces de control de garantías.

La Secretaria Peña, hizo énfasis en que la violencia no puede analizarse de manera generalizada, ya que cada caso tiene dinámicas particulares. Señaló que muchas mujeres viven violencias silenciosas y no denuncian, mientras que otras, gracias a procesos de sensibilización, acuden de manera inmediata a las autoridades.

Desde la Alcaldía de Neiva, explicó, se vienen fortaleciendo estrategias como la Casa Empoderadora, campañas de socialización de la ruta de atención, el violentómetro, programas en centros comerciales libres de violencia, escuelas de familia y la estrategia púrpura.

Peña también destacó los procesos pedagógicos dirigidos a hombres denunciados ante comisarías de familia, quienes son remitidos a la Casa Moderadora para cursos orientados a la no repetición de conductas violentas.

En materia de empoderamiento económico, la secretaria indicó que durante 2025 se apoyaron 32 iniciativas productivas, se capacitaron 400 mujeres en artes y oficios y 90 de ellas recibieron herramientas para iniciar emprendimientos en áreas como belleza, artesanías y mecánica.

Adicionalmente, se gestionaron 10 cupos de protección para mujeres en alto riesgo, que incluyen auxilios de arrendamiento, y a partir de marzo entrará en funcionamiento un consultorio jurídico en convenio con la Universidad Surcolombiana para brindar acompañamiento legal a víctimas de violencia basada en género.