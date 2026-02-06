Precio del Café en Colombia para HOY, 6 de febrero, según FNC: reportan nueva disminución

La Federación Nacional de Cafeteros emite diariamente un informe sobre el valor del café en Colombia, con el fin de garantizar a los caficultores del país un precio de compra regulado para la comercialización de este producto en el mercado interno.

Uno de los principales factores que influye en el precio final que reporta la FNC es la cotización del dólar frente al peso colombiano.

Cuando la divisa estadounidense presenta alzas, los caficultores suelen recibir un mejor pago por su producto; por el contrario, cuando el dólar se debilita, el valor que reciben los productores tiende a disminuir.

A esto se suma que el precio interno del café también está directamente ligado a la cotización internacional del grano en la bolsa de Nueva York, la cual se toma como referencia una vez se produce su cierre diario.

¿Cuál es el precio del café en Colombia para este viernes 6 de febrero?

Según el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 6 de febrero de 2026 se ubica en 2,146,000 pesos por carga de 125 kilogramos de café pergamino seco FR 94.

Esta cifra representa una caída importante frente al valor registrado el jueves 5 de febrero, cuando la carga se cotizó en 2,267,000 pesos, reflejando una variación negativa en el precio interno del grano.

El reporte diario de la FNC también indica que el valor de la pastilla contenida en el pergamino se mantiene sin cambios, con un precio de 10.000 pesos por kilogramo.

Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy viernes 6 de febrero en las diferentes ciudades del país

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este viernes 6 de febrero. De esta manera, se podrán hacer diferentes transacciones al momento de adquirir el grano. Estos son:

ARMENIA: Carga: 2,146,500 // Kilo: 17,172 // ARROBA: 214,650

Carga: 2,146,500 // Kilo: 17,172 // ARROBA: 214,650 BOGOTÁ: Carga: 2,145,250 // Kilo: 17,162 // ARROBA: 214,525

Carga: 2,145,250 // Kilo: 17,162 // ARROBA: 214,525 BUCARAMANGA: Carga: 2,144,875 // Kilo: 17,159 // ARROBA: 214,488

Carga: 2,144,875 // Kilo: 17,159 // ARROBA: 214,488 BUGA: Carga: 2,147,250 // Kilo: 17,178 // ARROBA: 214,725

Carga: 2,147,250 // Kilo: 17,178 // ARROBA: 214,725 CHINCHINÁ: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638

Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638 CÚCUTA: Carga: 2,144,375 // Kilo: 17,155 // ARROBA: 214,438

Carga: 2,144,375 // Kilo: 17,155 // ARROBA: 214,438 IBAGUÉ: Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563

Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563 MANIZALES: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638

Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638 MEDELLÍN: Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563

Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563 NEIVA: Carga: 2,144,750 // Kilo: 17,158 // ARROBA: 214,475

Carga: 2,144,750 // Kilo: 17,158 // ARROBA: 214,475 PAMPLONA: Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450

Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450 PASTO: Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450

Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450 PEREIRA: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638

Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638 POPAYÁN: Carga: 2,146,625 // Kilo: 17,173 // ARROBA: 214,663

Carga: 2,146,625 // Kilo: 17,173 // ARROBA: 214,663 SANTA MARTA: Carga: 2,148,125 // Kilo: 17,185 // ARROBA: 214,813

Carga: 2,148,125 // Kilo: 17,185 // ARROBA: 214,813 VALLEDUPAR: Carga: 2,145,750 // Kilo: 17,166 // ARROBA: 214,575

