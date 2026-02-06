Precio del Café en Colombia para HOY, 6 de febrero, según FNC: reportan nueva disminución
La Federación Nacional de Cafeteros informó una variación en el precio del café en Colombia. Conozca cómo se cotiza para este viernes 6 de febrero.
La Federación Nacional de Cafeteros emite diariamente un informe sobre el valor del café en Colombia, con el fin de garantizar a los caficultores del país un precio de compra regulado para la comercialización de este producto en el mercado interno.
Uno de los principales factores que influye en el precio final que reporta la FNC es la cotización del dólar frente al peso colombiano.
Cuando la divisa estadounidense presenta alzas, los caficultores suelen recibir un mejor pago por su producto; por el contrario, cuando el dólar se debilita, el valor que reciben los productores tiende a disminuir.
A esto se suma que el precio interno del café también está directamente ligado a la cotización internacional del grano en la bolsa de Nueva York, la cual se toma como referencia una vez se produce su cierre diario.
¿Cuál es el precio del café en Colombia para este viernes 6 de febrero?
Según el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 6 de febrero de 2026 se ubica en 2,146,000 pesos por carga de 125 kilogramos de café pergamino seco FR 94.
Esta cifra representa una caída importante frente al valor registrado el jueves 5 de febrero, cuando la carga se cotizó en 2,267,000 pesos, reflejando una variación negativa en el precio interno del grano.
El reporte diario de la FNC también indica que el valor de la pastilla contenida en el pergamino se mantiene sin cambios, con un precio de 10.000 pesos por kilogramo.
Precio del café en Colombia: así se cotiza hoy viernes 6 de febrero en las diferentes ciudades del país
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este viernes 6 de febrero. De esta manera, se podrán hacer diferentes transacciones al momento de adquirir el grano. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,146,500 // Kilo: 17,172 // ARROBA: 214,650
- BOGOTÁ: Carga: 2,145,250 // Kilo: 17,162 // ARROBA: 214,525
- BUCARAMANGA: Carga: 2,144,875 // Kilo: 17,159 // ARROBA: 214,488
- BUGA: Carga: 2,147,250 // Kilo: 17,178 // ARROBA: 214,725
- CHINCHINÁ: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638
- CÚCUTA: Carga: 2,144,375 // Kilo: 17,155 // ARROBA: 214,438
- IBAGUÉ: Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563
- MANIZALES: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638
- MEDELLÍN: Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563
- NEIVA: Carga: 2,144,750 // Kilo: 17,158 // ARROBA: 214,475
- PAMPLONA: Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450
- PASTO: Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450
- PEREIRA: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638
- POPAYÁN: Carga: 2,146,625 // Kilo: 17,173 // ARROBA: 214,663
- SANTA MARTA: Carga: 2,148,125 // Kilo: 17,185 // ARROBA: 214,813
- VALLEDUPAR: Carga: 2,145,750 // Kilo: 17,166 // ARROBA: 214,575
