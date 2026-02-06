Pagarán 19 años de cárcel los responsables del asesinato de un Policía en el Tolima

Condenan a 19 años a los responsables del asesinato de un policía en el Tolima

Ibagué

Caracol Radio conoció las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Carlos Andrés Merchán Aya y Cristian Andrés Niño Perdomo aceptaran mediante preacuerdo su responsabilidad en el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional ocurrido en Carmen de Apicalá, Tolima, en noviembre de 2024.

Un juez de conocimiento los condenará a 19 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio, hurto calificado; ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la información entregada por parte de las autoridades, la Fiscalía demostró que el 24 de noviembre de 2024, en la vereda Charco Alto, el patrullero cumplía una cita para recuperar su motocicleta, la cual fue hurtada y le estaban exigiendo dinero para su devolución.

En ese momento la víctima fue sorprendida por Merchán Aya y Niño Perdomo, quienes le dispararon hasta causarle la muerte y se apoderaron del dinero. Posteriormente huyeron del lugar.

Los implicados en este caso fueron capturados en mayo de 2024, durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército, donde se incautaron municiones y estupefacientes.

Dato: dentro del preacuerdo se pactó que estos hombres devolvieran el dinero a las víctimas indirectas del hecho.