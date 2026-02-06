Noruega investigará expresidente del Comité Nobel por sus contactos con Epstein

La Fiscalía noruega advierte que Thorbjørn Jagland habría incurrido en corrupción por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La Fiscalía noruega abrió una investigación al exprimer ministro laborista, exlíder del Comité Nobel de la Paz y expresidente del Consejo de Europa Thorbjørn Jagland por presunta corrupción debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

A ella se suma este viernes la petición por parte del Partido del Progreso, primera fuerza opositora en Noruega, de que se cree una comisión independiente para investigar al Ministerio de Asuntos Exteriores por los contactos de varios diplomáticos noruegos con Epstein.

“Creemos que hay motivos razonables para la investigación, dado que él tuvo las posiciones de líder del Comité Nobel y secretario general del Consejo de Europa durante el período cubierto por los documentos revelados”, señaló en un comunicado el director de la unidad de delitos económicos de la Fiscalía (Økokrim), Pål K. Lønseth.

El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, explicó en otro comunicado que la Fiscalía ha pedido que se revoque la inmunidad de la que goza Jahland por haber sido secretario general del Consejo de Europa.

“Es importante que los hechos de este caso salgan a la luz. Eso significa que la inmunidad del señor Jagland no puede interponerse en el camino de una investigación. Por lo tanto, he decidido que Noruega presentará una propuesta ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa para que se revoque la inmunidad de Jagland”, señaló.

La relación con Epstein

Según los papeles difundidos por las autoridades estadounidenses, Epstein y Jagland tuvieron contactos entre 2016 y 2018, discutieron una inversión inmobiliaria conjunta y el político noruego llegó a planear un viaje a la isla del millonario, que al final no se realizó.

Jagland, que ya en el pasado había reconocido su relación con Epstein, aunque no tan extensa ni prolongada, admitió hace unos días su “mal juicio”, pero resaltó que los contactos no estaban relacionados con la vida privada del millonario, fallecido en 2019.

Økokrim investigará si Jagland recibió “regalos, viajes y préstamos” por su posición y anunció que ha pedido al Ministerio de Exteriores noruego que levante la inmunidad que Jagland tiene como exlíder de una organización internacional.

“Con respecto a otras partes del material en los documentos sobre Epstein, regresaremos a ellas más tarde. Dado que el material es extenso, el análisis llevará tiempo”, señaló Lønseth.

¿Quién es Thorbjørn Jagland?

Jagland fue primer ministro noruego (1996-97) y ministro de Asuntos Exteriores (2000-01), además de encabezar el Comité del Nobel de la Paz entre 2009 y 2015 y el Consejo de Europa (2009-19).

El Foro Económico Mundial abrió este jueves una investigación independiente en relación a los contactos que su presidente y exministro de Exteriores noruego Børge Brende tuvo con Epstein.

El exministro y diplomático noruego Terje Rød-Larsen y la esposa de éste, la exembajadora Mona Juul, también aparecen mencionados en los papeles de Epstein.

La líder del Partido Progresista noruego, Sylvi Listhaug, anunció este viernes que ha invitado al resto de partidos a reunirse la próxima semana para discutir la creación de una comisión externa, una posibilidad que ha rechazado el primer ministro laborista, Jonas Gahr Støre, que gobierna en solitario en minoría.

Varios partidos han apoyado la idea de la comisión, aunque no se ha especificado si en ella se incluirían los contactos con Epstein de la princesa Mette-Marit, esposa del heredero Haakon y quien se ha disculpado esta semana al conocerse que la relación con el millonario fue más estrecha y prolongada de lo que había admitido inicialmente.