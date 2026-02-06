Hombres y mujeres en Boyacá podrán incorporarse a la Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Tunja tiene abierta la convocatoria para incorporaciones a Auxiliar de Policía / Foto: Suministrada.

Tunja

La Policía Nacional está adelantando en el departamento de Boyacá su primera campaña del año de incorporaciones para que hombres y mujeres ingresen como Auxiliares de Policía.

La incorporación para patrullero de la Policía Nacional en Boyacá está dirigida a los jóvenes bachilleres que quieran definir su situación militar o comenzar una carrera profesional en la institución.

“Las personas que ingresan por Boyacá hacen su curso en la Escuela Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo. Cuando terminen su año de la escuela, el mando institucional los dirige a la ciudad o municipio donde se necesite prestar el servicio”, indicó el Subintendente Dagoberto Sanabria, del área de incorporaciones de la Policía en Boyacá.

En cuanto a los beneficios, el Subintendente Sanabria señaló que los jóvenes que ingresen a la institución recibirán, entre otros, una Bonificación mensual del 70% de un salario mínimo.

“Los aspirantes recibirán muchos beneficios, en servicios de salud, alojamiento, dotación, alimentación. Por otro lado, el Auxiliar de Policía podrá pernoctar en su lugar de residencia cuando las condiciones del servicio así lo permitan, también recibirán Talleres y capacitaciones de formación personal”, indicó.

Los jóvenes interesados en hacer parte de la Policía Nacional podrán ingresar a la página de la institución www.policia.gov.co y allí encontrarán todos los requisitos que se necesitan para el ingreso o se pueden comunicar para más información al celular 321 431 3407.