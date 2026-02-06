El Huila ya tiene imagen oficial del Festival del Bambuco en su versión 65

Afiche oficial de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, obra del diseñador huilense Yilber Augusto Cupitra, que exalta la tradición, el sanjuanero y la identidad cultural del Huila.

El Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro ya tiene imagen oficial para su versión 65. Se trata del afiche titulado “Ole lo le lo laila”, una obra del diseñador gráfico huilense Yilber Augusto Cupitra, seleccionada tras una convocatoria departamental en la que participaron 18 creativos.

La imagen fue presentada oficialmente por la Gobernación del Huila y la Secretaría de Cultura Departamental, y será el símbolo que representará a nivel nacional e internacional una de las celebraciones culturales más importantes del sur colombiano.

En diálogo exclusivo con Caracol Radio Neiva, la directora de CorpoSanpedro, Adriana Rojas, explicó que el afiche recoge los elementos esenciales de la identidad huilense.

“El maestro Cupitra quiso plasmar en esta imagen el sanjuanero, nuestra canción que cumple 90 años, la alegría de nuestra gente, los mitos y leyendas con los que crecimos, el desierto de La Tatacoa y esa unión que nos caracteriza como huilenses”, señaló. —

El diseño, elaborado con una técnica que evoca recortes de papel, muestra una pareja bailando sanjuanero bajo un cielo que mezcla los azules y atardeceres del territorio, colores vivos que transmiten jovialidad, sonrisas y tradición. Las manos unidas por un rabo de gallo simbolizan la unión del pueblo huilense y su riqueza cultural.

Un festival que mueve cultura, turismo y economía

Para CorpoSanpedro, llegar a la versión 65 del Festival del Bambuco representa no solo un motivo de orgullo, sino un gran compromiso con la cultura y el desarrollo regional.

“Este es un festival que mueve toda la economía del departamento. Aquí se activa el turismo, la hotelería, el comercio, la gastronomía, los artesanos y los artistas. Es una fiesta que beneficia a todos”, afirmó Rojas. —

La directora destacó la articulación institucional con la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, CorpoSanpedro y las diferentes secretarías, así como con la Fuerza Pública, organismos de socorro y entidades de control, para garantizar unas fiestas seguras y organizadas.

Programación diversa y participación de más de 3.000 artistas

La versión 65 del Festival del Bambuco se desarrollará del 14 al 29 de junio y contará con desfiles, encuentros folclóricos, ferias artesanales, gastronomía típica, cabalgatas, calle del festival, tarima cultural y el tradicional Reinado Nacional del Bambuco.

Más de 3.000 artistas participarán en las distintas actividades, incluyendo músicos, bailarines, comparsas y artesanos. Las convocatorias para artistas y maestros carroceros se abrirán próximamente, y la programación completa estará disponible mediante código QR, que permitirá a propios y visitantes consultar fechas, eventos y escenarios desde sus dispositivos móviles.

Reinado Nacional del Bambuco, una vitrina de la cultura colombiana

El Reinado Nacional del Bambuco seguirá siendo uno de los ejes centrales del festival. Según Adriana Rojas, el certamen busca resaltar el componente cultural y permitir que cada departamento muestre su identidad folclórica.

“Es una oportunidad maravillosa para que Colombia se encuentre en Neiva, para que conozcamos la riqueza cultural de cada región y sigamos posicionando nuestro festival”, puntualizó. —

Finalmente, la directora hizo un llamado a los huilenses a apropiarse de las fiestas y vivirlas con orgullo y responsabilidad.

“Mostremos nuestro afiche, invitemos a nuestras familias y amigos, disfrutemos en paz y en familia. Cuando el Huila muestra su folclor, Colombia y el mundo bailan sanjuanero”, concluyó.