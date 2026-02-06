Detenido hombre en El Pozón por presunto caso de abuso sexual

En las últimas horas, una persona fue capturada por miembros de la Policía Nacional en Cartagena, relacionada en un caso de presuntos delitos sexuales, en el sur de la ciudad.

El operativo fue desplegado por las patrullas de vigilancia, en el sector La Curva Peligrosa del barrio El Pozón, capturando a un hombre de 26 años de edad, requerido por la supuesta responsabilidad en el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y otros. Los hechos se habrían presentado en el mes de marzo de 2025.

“Gracias a la denuncia oportuna sobre los vejámenes sexuales presuntamente cometidos por el hoy detenido, los funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Cartagena, junto a miembros de la Fiscalía General de la Nación, pudieron adelantar las diligencias judiciales que culminaron con su captura”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena.

Se recuerda a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, que cuentan con la Línea 141, a nivel nacional, administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.