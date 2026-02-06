Denuncian presuntos cobros dobles del servicio de aseo en Bucaramanga. ¿Qué dice la EMAB?

Bucaramanga

Según lo dio a conocer el diputado en Santander Danovis Lozano, varios usuarios del área metropolitana de Bucaramanga estarían pagando doble el servicio de aseo, al aparecer este cobro estaría incluido tanto en el recibo de energía como en el del agua.

De acuerdo con el diputado, las quejas comenzaron a llegar en los últimos días y, al repetirse los casos, decidieron hacer pública la situación y escalarlo a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB).

“Muchos ciudadanos nos están haciendo llegar un cobro doble en el servicio de aseo. Esto mediante la factura de agua y la factura de energía eléctrica. En los dos recibos les están cobrando el servicio de aseo. Esto no es un hecho aislado porque ya hemos recibido más de 100 casos de ciudadanos que demuestran con sus recibos en mano que este cobro se está haciendo doble. Entonces hemos solicitado al gerente de la EMAB para que responda y dé solución”, comentó el diputado Lozano.

Frente a estas denuncias desde Caracol Radio se consultó a la EMAB, desde la entidad explican que son casos puntuales asociados a usuarios que aparecen en bases de datos de distintas empresas prestadoras, y que suelen resolverse de manera individual. Niegan que exista intención de cobrar dos veces por el mismo servicio.

Los usuarios que presenten estos inconvenientes pueden acercarse a la entidad para el trámite de solución correspondiente.