¿Cuáles son los trabajos que mejor pagarían en 2026? Estos serían los salarios

No es un secreto que el dinero es la base de toda economía, gracias a este el mundo y las vidas de las personas en materia de sostenibilidad puede avanzar.

Ahora, para que esto sea posible se necesita de ofertas laborales que personas capacitadas puedan desempeñar.

Así, y con el arranque de un nuevo año, la Universidad de Nexford, institución de educación superior 100% en línea, con sede en Washington, D.C., publicó un listado con lo que serían los trabajos mejor pagados para este 2026, junto a los salarios anuales de cada uno.

Por este motivo, en Caracol Radio se lo desglosamos.

Estos serían los trabajos que mejor pagarían en 2026

Según la universidad, estos son los trabajos que mejor pagarían este 2026 y, además, sus respectivos salarios anuales en dólares.

Ahora, cabe aclarar que el listado es sobre los trabajos mejor pagos en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es un país que mueve gran parte de la economía mundial.

Científico de datos

La institución educativa explica que un científico de datos es un profesional que enfoca su habilidades hacia la matemática, la estadística y la programación.

La publicación explica que esta profesión puede "utilizarse para fundamentar decisiones empresariales, mejorar procesos y resolver problemas".

El salario anual en dólares es de $123,775.

Ingeniero de software sénior

Según mencionan, el profesional en este campo es una persona experta en desarrollo de software.

“Las personas en este nivel son responsables de diseñar, implementar y mantener sistemas de software complejos”, explicaron.

El salario anual en dólares es de $194,220

Banquero de inversión

El campo en el que este profesional se desenvuelve es la banca de inversión, y “desempeñan un papel crucial a la hora de facilitar diversas transacciones financieras para corporaciones, gobiernos y otras entidades y sus principales responsabilidades incluyen asesorar a los clientes sobre estrategias financieras”.

El salario anual en dólares es de $144,633

Director Ejecutivo

En esta profesión el resumen es simple: lideran empresas y negocios, por lo que toda la responsabilidad de cada decisión recae sobre ellos.

El salario anual en dólares es de $197,747

Abogado Corporativo

Este abogado tiene una labor puntual: asesorar en materia legal a empresas y otras entidades comerciales.

“Desempeñan un papel crucial al guiar a las empresas a través de diversos aspectos legales de sus operaciones, transacciones y cumplimiento de leyes y regulaciones.

El salario anual en dólares es de $149,686

Cirujano

Aquí llegamos a la primera profesión que tiene que ver con el sector salud. Este profesional se encarga de realizar procedimientos quirúrgicos en pacientes que tienen necesidades médicas de diferente índole.

En la mayoría de ocasiones, la vida de los pacientes está en sus manos y en el correcto procedimiento que realicen.

El salario anual en dólares es de $297,851

Contador Público

“Son muy valorados por su experiencia en gestión financiera, impuestos, auditoría y servicios de asesoría empresarial”, dice la universidad.

El salario anual en dólares es de $109,901

Analista financiero

Según explica la universidad, estos profesionales tienen un papel muy importante en las compañías, ya que “ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones financieras informadas mediante la evaluación del desempeño de las inversiones, los proyectos o la salud financiera general de una empresa, y pueden especializarse en áreas como finanzas corporativas, gestión de cartera, análisis de riesgos o banca de inversión”.

El salario anual en dólares es de $85,477

Cardiólogo

Nuevamente aparece en la lista un profesional de la salud, esta vez, un especialista netamente encargado de todo lo que se relaciona con el corazón.

“Desempeñan un papel crucial en la promoción de la salud cardíaca y pueden trabajar en diversos entornos, incluidos hospitales, clínicas, consultorios privados e instituciones académicas”, añadieron.

El salario anual en dólares es de $324,760

Ingeniero de petróleo

“Desempeñan un papel crucial en la industria energética al diseñar e implementar métodos para extraer hidrocarburos de la tierra de manera eficiente, segura y ambientalmente responsable”, dice la universidad.

Esto es relevante ya que este sector económico es uno de los que más dinero mueve, por ende sus decisiones son clave.

El salario anual en dólares es de $130,523

Arquitecto de la nube

Esta labor está enfocada principalmente al sector de la informática. “Desempeñan un papel crucial en el diseño de soluciones en la nube escalables, seguras y eficientes que satisfagan los requisitos comerciales de una organización”.

El salario anual en dólares es de $144,000

Ginecólogo

Llegamos al tercer profesional de la salud en la lista. Esta labor va netamente dirigida a la salud del sistema reproductor femenino.

“Convertirse en ginecólogo implica una formación académica, académica y experiencia clínica considerables”, dicen.

El salario anual en dólares es de $120,037

Psiquiatra

Aparece, así en la lista, el cuarto profesional de la salud. “Están capacitados tanto en medicina como en psicología, lo que les permite evaluar y abordar condiciones de salud mental utilizando una combinación de intervenciones médicas, psicológicas y terapéuticas”, explicaron.

El salario anual en dólares es de $255,812

