Alarma en el sur del Tolima por cilindro atribuido a disidencias de Iván Mordisco

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc es el responsable del cilindro que apareció en la madrugada de este viernes 6 de febrero en la vía que conduce de Rioblanco al corregimiento de Herrera, en el sur del departamento.

La mandataria señaló que alias Chapolo, máximo cabecilla de la facción de Iván Mordisco en el Tolima, puso en riesgo la vida de una mujer embarazada que se dirigía de urgencia al hospital local de Rioblanco.

“Los criminales de alias Chapolo siguen dando señales claras de sus intenciones y de dónde operan. Esta madrugada instalaron un cilindro para poner en riesgo a la población civil, impidiendo el tránsito de una mujer gestante que iba de urgencia al hospital por la vía Rioblanco–Puerto Saldaña”, contó Matiz.

El cilindro ha impedido la libre movilidad en este corredor vial a lo largo de la mañana, mientras personal antiexplosivos determina si el cilindro contiene dinamita.

“La seguridad y el libre desplazamiento en todo el Tolima deben garantizarse, lo mismo que las garantías democráticas para candidatos y ciudadanos de estar sin temor en el territorio, como lo hemos exigido a la Policía y demás autoridades”, indicó la gobernadora, a propósito de las amenazas contra candidatos difundidas en los últimos días por WhatsApp, las cuales se le atribuyen a alias Chapolo.

El cilindro apareció el mismo día en que se tenía prevista la visita al sur del Tolima del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien finalmente aplazó su desplazamiento para el sábado 7 de febrero.