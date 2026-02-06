Admiten revocatoria contra el alcalde de Los Patios

Norte de Santander.

Por medio de la Resolución 003 del 4 de febrero de 2026, la Registraduría de Los Patios admitió la solicitud de revocatoria del mandato contra el actual alcalde municipal, Alexi Valencia, con la que se apertura oficialmente el proceso impulsado por un grupo de ciudadanos.

La iniciativa denominada “por la recuperación de la administración municipal de Los Patios” cumplió con los requisitos legales, por lo que se procedió a inscribir el comité promotor encargado de liderar este mecanismo de participación ciudadana.

Asimismo, en la resolución se acreditó como vocero principal del comité al señor Eustaquio Pabón Gélves, quien fungirá como representante ante las autoridades electorales y será el encargado de coordinar todas las acciones correspondientes dentro del proceso.

De esta manera, la Registraduría autoriza el inicio de la etapa de recolección de firmas, lo que permitirá que la iniciativa pueda avanzar y seguir su curso.

Desde este momento, serán los promotores los encargados de salir a buscar el respaldo ciudadano necesario, para cumplir con los requisitos y tiempos establecidos por la ley.

Tan pronto se alcance el número mínimo de apoyos exigidos, las firmas pasan a ser verificadas por la autoridad electoral.

Si se lograr el cumplimiento de las condiciones legales, el paso a seguir es la convocatoria a una jornada electoral en la que los habitantes del municipio podrán decidir en las urnas si el alcalde continúa o no en el cargo.