Sergio Fajardo confirmó que irá directo a primera vuelta presidencial

A través de una carta, Sergio Fajardo anunció que irá directamente a la primera vuelta presidencial asegurando que su reto en la política es “derrotar a los extremos”, hoy representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El candidato fue enfático en que busca “evitar que el país caiga en una confrontación social de dimensiones nunca antes vistas”.

Asimismo, aprovechó para agradecer a quienes los invitaron a participar en las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. “Son personas que respeto y valoro”, dijo.

“Escuché con atención sus argumentos. Reconozco nuestras coincidencias y el valor democrático de ese mecanismo”, agregó.

Nueva Mayoría

Sin embargo, reiteró que para derrotar los extremos, está construyendo una Nueva Mayoría que convoque desde una izquierda moderada hasta una derecha moderada.

“Una mayoría amplia, serena y que pueda construir acuerdos para enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y luchar contra la corrupción”, afirmó.

Siendo así, aclaró que su objetivo no se consigue en las consultas, por lo que decidió ir “directo a la primera vuelta presidencial”.

“Colombia necesita sumar, no dividir, escuchar, no imponer, no construir, no destruir”.

Finalmente, subrayó que “los extremos quieren que nuestra alternativa desaparezca” por lo que es consciente que el camino es largo y estrecho. “Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir”, concluyó.

Lea aquí la carta de Sergio Fajardo:

Escuche la entrevista con Sergio Fajardo aquí: