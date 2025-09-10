Así fue el encuentro entre el Subsecretario de Estado de EE.UU. y los alcaldes de Cali y Medellín

Alejandro Eder y Federico Gutiérrez resaltaron la importancia de mantener estable la relación bilateral, en medio de los temores por una posible descertificación y de las tensiones entre la administración Trump y el gobierno Petro por los ataques en el Caribe y las deportaciones de colombianos a inicios de año. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y un equipo de funcionarios de asuntos para el Hemisferio Occidental recibieron el en la tarde a los alcaldes de Cali y Medellín. El encuentro tuvo lugar en medio de las tensiones diplomáticas entre la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro, y bajo la sombra de una posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

Ambos mandatarios locales aseguraron que su visita buscó abogar por Colombia y mitigar los efectos de un eventual castigo internacional.

“Proteger intereses”

Tras la reunión, el alcalde de Cali subrayó que su misión era defender los intereses de los ciudadanos y fortalecer los lazos con EE.UU.:“Nosotros estamos aquí para unir, no para dividir. Aquí estamos protegiendo los intereses de nuestros ciudadanos (…) Con esta relación se generan empleos, se fortalece la seguridad y se defiende la vida. Ese es el motivo de estar aquí”, afirmó.

Eder agregó que la cooperación internacional es clave para enfrentar la violencia en Cali: “Todos hemos visto cómo en los últimos meses los terroristas están matando a los caleños. Para defender a nuestros ciudadanos se necesita profundizar la cooperación en seguridad y mantener relaciones comerciales que atraigan inversión y generen empleo.”

Representación regional, no nacional

El alcalde de Medellín, por su parte, recalcó que su viaje fue en representación de las regiones, no del gobierno nacional: “Nosotros venimos aquí a trabajar por nuestras ciudades y hablar en nombre de Colombia, no del presidente Petro. Me daría vergüenza hablar en nombre de su gobierno. Venimos a pedir que Estados Unidos siga apoyando a Colombia, a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Militares, y que haya un combate fuerte contra las estructuras criminales y terroristas”.

Gutiérrez también criticó las amenazas del gobierno Petro frente a la visita: “Yo no sé desde cuándo, según Petro, es un delito que los alcaldes trabajemos por nuestras ciudades. No nos vamos a dejar intimidar. Cualquier gobierno debería agradecer que ciudadanos defiendan la colaboración económica, social y militar con EE.UU., porque de lo contrario las estructuras criminales se tomarían el país.”

El alcalde Gutiérrez regresa hoy a Medellín. Por su parte, Alejandro Eder continuará su agenda en Washington con una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo, antes de viajar a Miami para encontrarse con la alcaldesa de Miami-Dade y un grupo de empresarios.