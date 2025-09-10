Internacional

Así fue el encuentro entre el Subsecretario de Estado de EE.UU. y los alcaldes de Cali y Medellín

Alejandro Eder y Federico Gutiérrez resaltaron la importancia de mantener estable la relación bilateral, en medio de los temores por una posible descertificación y de las tensiones entre la administración Trump y el gobierno Petro por los ataques en el Caribe y las deportaciones de colombianos a inicios de año.

Alejandro Eder y Federico Gutiérrez resaltaron la importancia de mantener estable la relación bilateral, en medio de los temores por una posible descertificación y de las tensiones entre la administración Trump y el gobierno Petro por los ataques en el Caribe y las deportaciones de colombianos a inicios de año. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Alejandro Eder y Federico Gutiérrez resaltaron la importancia de mantener estable la relación bilateral, en medio de los temores por una posible descertificación y de las tensiones entre la administración Trump y el gobierno Petro por los ataques en el Caribe y las deportaciones de colombianos a inicios de año. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, y un equipo de funcionarios de asuntos para el Hemisferio Occidental recibieron el en la tarde a los alcaldes de Cali y Medellín. El encuentro tuvo lugar en medio de las tensiones diplomáticas entre la administración Trump y el gobierno de Gustavo Petro, y bajo la sombra de una posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

Ambos mandatarios locales aseguraron que su visita buscó abogar por Colombia y mitigar los efectos de un eventual castigo internacional.

“Proteger intereses”

Tras la reunión, el alcalde de Cali subrayó que su misión era defender los intereses de los ciudadanos y fortalecer los lazos con EE.UU.:“Nosotros estamos aquí para unir, no para dividir. Aquí estamos protegiendo los intereses de nuestros ciudadanos (…) Con esta relación se generan empleos, se fortalece la seguridad y se defiende la vida. Ese es el motivo de estar aquí”, afirmó.

Eder agregó que la cooperación internacional es clave para enfrentar la violencia en Cali: “Todos hemos visto cómo en los últimos meses los terroristas están matando a los caleños. Para defender a nuestros ciudadanos se necesita profundizar la cooperación en seguridad y mantener relaciones comerciales que atraigan inversión y generen empleo.”

Representación regional, no nacional

El alcalde de Medellín, por su parte, recalcó que su viaje fue en representación de las regiones, no del gobierno nacional: “Nosotros venimos aquí a trabajar por nuestras ciudades y hablar en nombre de Colombia, no del presidente Petro. Me daría vergüenza hablar en nombre de su gobierno. Venimos a pedir que Estados Unidos siga apoyando a Colombia, a nuestra policía y a nuestras Fuerzas Militares, y que haya un combate fuerte contra las estructuras criminales y terroristas”.

Gutiérrez también criticó las amenazas del gobierno Petro frente a la visita: “Yo no sé desde cuándo, según Petro, es un delito que los alcaldes trabajemos por nuestras ciudades. No nos vamos a dejar intimidar. Cualquier gobierno debería agradecer que ciudadanos defiendan la colaboración económica, social y militar con EE.UU., porque de lo contrario las estructuras criminales se tomarían el país.”

El alcalde Gutiérrez regresa hoy a Medellín. Por su parte, Alejandro Eder continuará su agenda en Washington con una reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo, antes de viajar a Miami para encontrarse con la alcaldesa de Miami-Dade y un grupo de empresarios.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad