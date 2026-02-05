Polémica por preguntas del Gobierno de tarifas de productos: estas son las empresas; responde gremio

Toda una polémica surgió en el país por cuenta de los requerimientos que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a cinco empresas, y que seguirá haciendo a otras más, sobre los procedimientos para fijar los precios y descuentos, los parámetros para establecer margen de ganancia, el impacto del dólar, entre otros.

Por un lado, el Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo ante estas peticiones y aseveró que “la solicitud excede las competencias constitucionales y legales del ente de control”.

“Si bien la SIC puede vigilar, inspeccionar, investigar a las empresas, esto debe hacerse en el marco de una competencia expresamente asignada a la entidad en el marco de un proceso legal”, expresó.

La presidenta del grupo de gremios, Natalia Gutiérrez, agregó que rechazan esquemas de requerimiento generalizado que presumen ilegalidad. “La reserva comercial no es negociable: es una garantía constitucional que solo puede ser levantada bajo las causales, procedimientos y controles previstos en la ley”, resaltó.

Esto debe hacerse en el marco de una competencia expresamente asignada a la entidad en el marco de un proceso legal —

Por su parte, el gremio de los empresarios -Andi- afirmó que “cuando no se actúa en desarrollo de una competencia expresamente atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales”.

Tras ello reafirmó que la protección del consumidor colombiano constituye un elemento esencial dentro de nuestro orden jurídico; pero advirtió que “su ejercicio debe realizarse de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares”.

Finalmente, el gremio de los comerciantes - Fenalco - apuntó que “quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios”.

“Atajar una inflación inducida por reiteradas decisiones equivocadas y populistas del gobierno, a punta de controles de precios, es un acto de irresponsabilidad y también de ignorancia de los principios fundamentales de la economía”, señaló el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal.

¿Cuáles son las empresas?

Según ha trascendido, las cinco empresas serían Totto, Whirlpool, Panamericana Librería, Supertiendas Olímpica y Continente.

¿Qué responde la SIC?

En entrevista con 6 AM W de Caracol Radio, la superintendente Cielo Rusinque señaló que estos requerimientos tienen todo el fundamento legal..

“Nosotros no entramos a controlar ni a vigilar, ni a tratar de orientar la fijación de los precios (…) Nosotros lo que estamos orientados es a establecer si en la estructuración de los mismos no se configura una conducta que es de por sí violatoria del régimen legal cuando se trata de precios inequitativos, es decir, que no corresponden y que no tienen ningún sustento demostrable”, explicó.