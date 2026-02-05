Occidente de Boyacá exige resultados en la Transversal tras millonaria inversión

Boyacá

El personero de San Pablo de Borbur, Uriel Urazán, manifestó su preocupación por el avance de las obras en la Transversal de Boyacá, luego de una reunión sostenida entre autoridades del occidente del departamento y el Instituto Nacional de Vías, Invías. Según indicó, aunque el proyecto cuenta con una asignación cercana a los 600 mil millones de pesos, persisten retrasos, tramos críticos sin intervención y falta de claridad en la programación de las obras.

De acuerdo con el Personero, del total de recursos destinados al mejoramiento de esta vía estratégica, cerca de 400 mil millones de pesos ya se han ejecutado, sin que los resultados sean proporcionales a la magnitud de la inversión. “No es admisible que, con recursos de esta cuantía, todavía existan sectores en condiciones críticas y sin un cronograma claro”, señaló.

Durante el encuentro se revisaron los tramos 60-07, entre Otanche y Chiquinquirá, y 60-06, entre Otanche y Puerto Boyacá, donde se adelantan labores de mantenimiento periódico, parcheo, bacheo y aplicación de capa asfáltica. Sin embargo, uno de los puntos más preocupantes sigue siendo el kilómetro 31, en jurisdicción del municipio de Pauna, donde se presentó la pérdida de la banca. Según información técnica entregada en la reunión, la recuperación de este sector requeriría una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos.

El personero también insistió en la necesidad de que Invías entregue un cronograma oficial de ejecución, solicitud que el Ministerio Público viene realizando desde finales del año pasado. “No podemos seguir avanzando sin saber qué obras se van a ejecutar, en qué tiempos y con qué recursos. La región necesita certezas”, afirmó.

La comunidad de #Otanche da a conocer el cierre de la vía que del municipio conduce a #PuertoBoyacá, kilómetro 68, sector Puerto el Carmen de Otanche, por deslizamientos de tierra debido a las lluvias de las últimas horas. Piden a las autoridades llegar al lugar y dar paso. pic.twitter.com/x79VZlsQ2n — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 3, 2026

Urazán reiteró que la acción popular interpuesta por la Personería de San Pablo de Borbur continúa vigente y que se mantendrá la vigilancia junto a las personerías de Pauna y Otanche y las veedurías ciudadanas. “Este proyecto debe traducirse en desarrollo y seguridad vial para el occidente de Boyacá. Seguiremos ejerciendo control para que los recursos se reflejen en obras reales”, concluyó.