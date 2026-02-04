Más de 40 personas se encuentran atrapadas en la transversal de Boyacá por derrumbes

Boyacá

Desde el pasado domingo, más de 15 vehículos permanecen atrapados en la transversal de Boyacá, vía que comunica Puerto Boyacá con Otanche, debido a derrumbes y fallas en la maquinaria encargada de despejar la carretera.

Rafael Peñaranda, presidente de la Asociación de Guaqueros del Occidente de Boyacá, quien se encuentra atrapado junto con su familia en el sector, explicó que los puntos más críticos se encuentran en los kilómetros 48 y 68. Aunque el kilómetro 68 fue intervenido el lunes, la máquina se volvió a dañar, dejando la vía bloqueada nuevamente. Según Peñaranda, los operadores incluso se negaron a trabajar durante la tarde por fallas técnicas y falta de combustible.

“Estamos aquí aproximadamente 14 o 15 vehículos atrapados, en una zona sin población cercana. Nuestras familias corren peligro y necesitamos que el gobierno nacional y departamental actúe de manera urgente”, afirmó.

La comunidad de #Otanche da a conocer el cierre de la vía que del municipio conduce a #PuertoBoyacá, kilómetro 68, sector Puerto el Carmen de Otanche, por deslizamientos de tierra debido a las lluvias de las últimas horas. Piden a las autoridades llegar al lugar y dar paso. pic.twitter.com/x79VZlsQ2n — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 3, 2026

Los afectados aseguran que intentaron comunicarse con autoridades locales, diputados y el gobernador de Boyacá, pero no han recibido respuesta. La única vía alterna que tienen es volver hasta Puerto Boyacá, llegar a Bogotá, seguir hasta Chiquinquirá, continuando hasta su destino, un recorrido que tomaría más de 10 horas.

Normalmente, el trayecto de 99 km entre Otanche y Puerto Boyacá se recorre en una hora o una hora y media. Sin embargo, los atrapados llevan tres días sin poder avanzar, y la situación podría prolongarse debido a la falta de personal y maquinaria disponible.