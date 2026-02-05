La oficina de la ONU para los DDHH está “en modo supervivencia”, alerta Alto Comisionado

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el jueves que la organización está en “modo supervivencia” por la falta de financiación.

“Estamos en modo supervivencia y debemos cumplir nuestras misiones con limitaciones”, dijo el alto comisionado Volker Türk en Ginebra al lanzar ante los diplomáticos el llamamiento a contribuciones voluntarias para 2026.

En 2025 “realizamos menos de la mitad de las misiones de seguimiento de derechos humanos en comparación con 2024 (...) Hemos reducido nuestra presencia en 17 países”, agregó.

Türk señaló que las necesidades de la oficina para 2026 “ascienden a 400 millones de dólares en contribuciones voluntarias”.

“En este período crítico, este monto nos permitirá defender todos los derechos —civiles, políticos, sociales, culturales y económicos— de todas y todos”, dijo.

Türk recordó que su oficina “proporciona información fiable sobre las atrocidades y los avances en materia de derechos humanos en un momento en que la verdad se ve erosionada por la desinformación y la censura”.

El 2025 el Alto Comisionado había formulado un llamamiento por 500 millones de dólares en donaciones, de los cuales solo recibió 262,1 millones.

Ese año la oficina de la ONU para los DDHH, que cuenta con 1.275 empleados en 87 países, llevó a cabo más de 5.000 misiones de monitoreo de derechos humanos y brindó apoyo directo a 67.000 sobrevivientes de la tortura y de formas contemporáneas de esclavitud, recordó Türk.

La organización también documentó decenas de miles de violaciones de derechos humanos, incluidas cientos contra periodistas y activistas.

“A escala mundial, contribuimos a la liberación de más de 4.000 personas detenidas arbitrariamente, unas mil más que en el año anterior”, añadió.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió la semana pasada a los Estados miembros de un “colapso financiero inminente” de la organización si algunos, como Estados Unidos, siguen sin cumplir sus compromisos.

De acuerdo con Türk, los recortes y reducciones que afectan al Alto Comisionado “dan carta blanca a los autores de violaciones de derechos humanos, permitiéndoles actuar a su antojo”.