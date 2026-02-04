Putin y Xi defienden la cooperación con Venezuela y Cuba pese a presiones de EEUU

Los presidentes Vladímir Putin y Xi Jinping, apostaron por mantener la cooperación con Venezuela y Cuba pese a las presiones de Estados Unidos y la difícil situación que afrontan ambas naciones caribeñas, informó este miércoles el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

“Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba. Se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación con Caracas y La Habana alcanzado por nuestros países”, aseveró en una rueda de prensa telefónica.

Según Ushakov, Putin y Xi también “dedicaron especial atención a la tensa situación en torno a Irán”, y el mandatario ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, celebrada en el Kremlin el pasado 30 de enero.

Tanto Venezuela como Cuba e Irán son objeto actualmente de presiones por parte de Estados Unidos, que detuvo a principios de año al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, declaró a La Habana un peligro para su seguridad nacional y amenaza con ataques militares contra Irán si este no renuncia a su programa nuclear.

Rusia y China, al contrario, rechazaron la captura de Maduro y han condenado no solo el embargo estadounidense de más de seis décadas a Cuba, sino las recientes restricciones que buscan impedir los suministros de crudo a la isla.

Además, han apoyado a Teherán, recientemente sacudido por masivas protestas, tras el envío por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fuerzas navales a aguas cercanas a Irán para presionar a la nación persa.