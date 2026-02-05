Incertidumbre por el precio del arroz mantiene en vilo a productores del Huila

Neiva

La falta de una nueva resolución sobre el precio del arroz genera preocupación entre los arroceros del Huila y del país. El sector espera que, en los próximos días, el Gobierno Nacional defina un valor de referencia que permita estabilidad temporal, mientras persisten alertas por el contrabando proveniente de Ecuador.

Los productores de arroz del Huila iniciaron el mes de febrero con preocupación ante la incertidumbre generada por el vencimiento de la Resolución 275, que regulaba el precio del cereal. Según voceros del gremio, la falta de una nueva normativa ha creado un ambiente de inestabilidad que afecta directamente a los agricultores en plena etapa de comercialización de sus cosechas.

De acuerdo con lo manifestado por representantes del sector, se han sostenido conversaciones con el Ministerio de Agricultura y con distritos arroceros del Huila, Tolima y otros departamentos, en busca de una salida concertada. Sin embargo, las diferencias entre la industria molinera y Fedearroz han impedido, hasta ahora, un acuerdo definitivo sobre el nuevo precio del arroz.

Martin Vargas, líder arrocera del Huila, comento que “extraoficialmente, se estima que el valor podría mantenerse alrededor de los 182.000 pesos por carga, con variaciones según la zona y lo estipulado por la Comisión de Insumos y Precios. Este ajuste, que sería temporal y regiría hasta abril o mayo, beneficiaría a cerca de 2.000 productores directos en el Huila, además de unos 2.500 agricultores indirectos, en un departamento donde se siembran cerca de 36.000 hectáreas de arroz al año”.

A esta situación se suma la preocupación por el ingreso de arroz de contrabando desde Ecuador. El gremio arrocero advierte que, mensualmente, podrían ingresar al país hasta 100.000 toneladas, de las cuales cerca del 60 % serían ilegales. Se estima que un 20 % de ese arroz de contrabando llega al Huila, afectando los precios internos y la competitividad de la producción nacional, debido a la preferencia del mercado por el grano importado a menor costo.