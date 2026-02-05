Habilitan paso a un carril en Los Altares

Personal de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila regula el paso vehicular en un solo carril en el sector de Los Altares, mientras continúan las labores de remoción de escombros tras el deslizamiento de tierra. Foto: Policía Huila.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila confirmó la apertura del paso vehicular a un solo carril en el sector de Los Altares, sobre la ruta 45, en la vía que comunica a Garzón con Neiva, mientras continúan las labores de atención por el deslizamiento de tierra y material rocoso registrado en la zona.

Así lo informó el mayor David Mauricio Lizarazo Muñoz, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Huila, quien señaló que las labores de remoción de escombros continuarán mañana, por lo que se mantendrá el tránsito restringido y regulado con apoyo de unidades de la Policía de Tránsito.

El oficial hizo un llamado a los conductores para que programen sus desplazamientos con tiempo suficiente, teniendo en cuenta que el paso se realiza de manera alternada, con apoyo de personal que regula la movilidad en el sector.

Durante la tarde, la vía permaneció cerrada de manera total debido a las condiciones climáticas adversas, que impidieron iniciar de inmediato los trabajos de despeje. En el kilómetro 38, personal de la concesionaria Ruta al Sur, Bomberos, Defensa Civil y la Policía de Tránsito y Transporte trabajaron de manera articulada con maquinaria amarilla para retirar el material que cayó sobre la calzada.

El mayor Lizarazo indicó que, aunque el derrumbe ocasionó daños materiales en dos vehículos, no se registraron personas lesionadas, lo que permitió centrar los esfuerzos en la recuperación de la movilidad y la seguridad de los usuarios.

Las autoridades reiteraron las siguientes recomendaciones a la comunidad:

Tener paciencia y acatar las indicaciones del personal en la vía.

Transitar con precaución, especialmente por presencia de material suelto.

Evitar desplazamientos innecesarios mientras se normaliza la situación.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila continuará con acompañamiento permanente en este corredor vial hasta lograr la habilitación total de la vía.