Colombia se gana un lugar en Davos: Movilizatorio recibe premio global de innovación social

Por primera vez, una organización colombiana de participación ciudadana recibe el Premio Global de Innovación Social en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Se trata de Movilizatorio, un laboratorio que impulsa transformaciones sociales a partir del trabajo colectivo y el uso estratégico de la tecnología.

En A Vivir Que Son Dos Días se conoció que Movilizatorio fue galardonada por la Fundación Schwab en la categoría Collective Social Innovators, un reconocimiento internacional que destaca iniciativas capaces de articular esfuerzos conjuntos para enfrentar problemáticas complejas. Aunque otras organizaciones colombianas han sido reconocidas anteriormente, esta es la primera vez que el país recibe este premio en dicha categoría.

Movilizatorio cumple diez años de trabajo enfocado en temas como la construcción de paz, la democracia, la lucha contra la desinformación y el cambio climático, bajo la premisa de que los grandes retos contemporáneos no pueden resolverse de manera individual. Sus fundadoras explicaron que el reconocimiento destaca metodologías y capacidades orientadas a fortalecer la acción colectiva y el liderazgo ciudadano.

Desde Davos, el premio fue recibido como un momento de profunda emoción y, al mismo tiempo, de responsabilidad. En el escenario se recordó el origen de la organización, su trabajo durante la pandemia con la campaña Colombia Cuida a Colombia y el uso de la tecnología cívica como herramienta para movilizar, organizar y amplificar la voz de la ciudadanía.