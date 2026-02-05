Emergencia invernal afecta a varios municipios del Chocó por desbordamiento de ríos

Chocó

Las fuertes lluvias registradas durante los primeros días de enero mantienen en emergencia a varios municipios del Chocó, donde el desbordamiento de ríos ha provocado afectaciones sociales, económicas y de infraestructura en zonas urbanas y rurales del departamento.

Organismos de socorro y equipos de Gestión del Riesgo de Desastres adelantan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para dimensionar el impacto real de esta emergencia, que se presenta en medio de un escenario de alta vulnerabilidad climática en la región.

Panorama en Acandí

Uno de los municipios con mayor afectación es Acandí, donde las lluvias se presentaron por fuera de los patrones habituales para esta época del año.

Así lo explicó Daniela Bonilla Robledo, coordinadora municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, quien aseguró que, “enero no es una temporada de fuertes precipitaciones en el municipio y esta situación se salió de los escenarios previstos”.

En este municipio se desbordaron varios ríos, entre ellos Acandí, Neca, Guatí, Arquiti y Capurganá, generando pérdidas en cultivos de pancoger, daños en viviendas y afectaciones en la infraestructura vial.

La emergencia se presentó de manera súbita, sin posibilidad de activar alertas tempranas previas, lo que obligó a emitir avisos a la comunidad una vez ocurrieron los primeros desbordamientos.

Uno de los impactos más graves se registra en la vía que conecta la cabecera municipal de Acandí con la zona sur y con el municipio de Unguía, donde el desbordamiento del río Neca provocó la pérdida total de la banca, dejando en riesgo la movilidad, el acceso a servicios básicos y el abastecimiento de varias comunidades.

Afectaciones a la infraestructura y la población

A esto se suma la exposición de postes de energía, que representan un riesgo de interrupción del servicio eléctrico en esta zona del departamento.

El impacto social también es significativo. Según la administración municipal, más de 500 cultivos de pancoger se perdieron, afectando directamente la seguridad alimentaria y la economía local.

Aunque no se reportan personas fallecidas ni albergues habilitados, muchas familias perdieron enseres, medios de sustento y especies pecuarias.

Pese a que los ríos han comenzado a disminuir su caudal, las autoridades advierten que persisten riesgos asociados a la pérdida de puentes, la fragilidad de las vías y el aislamiento de comunidades rurales, especialmente si se presentan nuevas lluvias en el departamento.

Otros municipios afectados

De manera preliminar, la emergencia invernal deja 518 familias damnificadas en Istmina, 813 en Unguía y 1.958 en Acandí, además de afectaciones reportadas en municipios como Medio San Juan y el Litoral del San Juan.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a la Gobernación del Chocó para priorizar la atención de esta emergencia climática que vuelve a golpear al departamento.